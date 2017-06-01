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Сегодня, 11:30

Левокумская вода поступит в дома Ики-Бурульцев


Левокумская вода поступит в дома Ики-БурульцевЛевокумская вода поступит в дома Ики-Бурульцев до конца этого года. Это станет возможным благодаря строительству разводящих водопроводных сетей протяженностью более 23-х километров. Председатель Правительства Игорь Зотов побывал на объекте, на возведение которого направлено свыше 36-ти миллионов рублей.

Работа ведётся активными темпами. До сдачи объекта остается совсем немного времени. Большую воду из Левокумки жители поселка Ики-Бурул ждут уже к концу года. Кстати, сельчане сами должны проложить сети к своим домам, только в этом случае из крана потечет чистая питьевая вода. По предварительным подсчетам сумма вложений – не больше 10 тысяч рублей.

Строительство разводящих сетей – это второй этап работы по обеспечению сельчан питьевой водой. Напомню, первый был завершен в декабре прошлого года, тогда была построена насосная станция. По словам председателя Правительства республики Игоря Зотова, чем быстрее поступят денежные средства, тем быстрее Левокумская вода дойдет до жителей населенных пунктов Целинного и Приютненского районов.

Кстати, раз в полгода берется проба Левокумской воды. Небольшие отклонения от нормы, не опасны для здоровья, говорят специалисты. Это свойственно подземным источникам. Для этого и предусмотрено строительство очистных сооружений. Также в рамках рабочей поездки Игорь Зотов посетил еще один объект: многоквартирный дом по улице Октябрьская, 12, где произведен капитальный ремонт кровли. По словам жильцов, в сезон дождей или после таяния снега крыша постоянно протекала. Сейчас в дни обильных осадков она доказала свою прочность.

На очереди еще три дома, в которых необходимо заменить мягкую кровлю. Но только своевременная оплата жителями взносов на капремонт позволит полноценно реализовать программу.



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