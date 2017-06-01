Сегодня 22 июня - особая дата для каждого россиянина. День, когда началась Великая Отечественная война, унесшая жизни миллионов людей. К этой дате в образовательных учреждениях республики прошли часы истории, мужества, киночасы, часы памяти. Наша коллега Санджирма Батаева побывала в 18- школе.



«Грозно грянула война». Так назвали свой урок, посвященный Дню памяти и скорби, сотрудники библиотеки имени Пушкина. Сегодня их аудитория - это ребята, отдыхающие в летнем оздоровительном лагере при школе номер 18. В память о погибших была зажжена свеча и объявлена минута молчания. Затаив дыхание, ребята смотрели и слушали рассказ о тяжелейшем военном времени. О нападение фашистской Германии на нашу страну, об испытаниях, выпавших на долю Советского народа, о героизме и мужестве не только взрослых, но и детей.



Нынешнее поколение школьников знают о тех страшных событиях из фильмов, фотографий и хроник и рассказов. По словам ребят, сегодняшнему мирному времени они обязаны тем, кто прошел пекло войны. Многие дети, их сверстники, стали Героями Советского Союза. Урок мужества не оставил юных элистинцев равнодушными. Они дополнили выступление библиотекаря рассказами о своих прадедушках и прабабушках, принимавших участие в Великой Отечественной войне.



Каждый год к этой памятной дате сотрудники библиотек тщательно готовятся ко встрече со школьниками, используя разные формы работы. Планы по военно-патриотическому воспитанию разрабатываются совместно с образовательными учреждениями.



Беседа с юным поколением о мужестве, стойкости и самоотверженности советского народа – это самый важный урок для тех, чей долг продолжить эстафету памяти о героических страницах истории.



В рамках урока ко Дню памяти и скорби ребята исполнили известную на весь мир Катюшу, ставшую символом военного времени. Как признаются школьники, каждая ее строчка – это гимн героям. Сегодня 22 июня - особая дата для каждого россиянина. День, когда началась Великая Отечественная война, унесшая жизни миллионов людей. К этой дате в образовательных учреждениях республики прошли часы истории, мужества, киночасы, часы памяти. Наша коллега Санджирма Батаева побывала в 18- школе.«Грозно грянула война». Так назвали свой урок, посвященный Дню памяти и скорби, сотрудники библиотеки имени Пушкина. Сегодня их аудитория - это ребята, отдыхающие в летнем оздоровительном лагере при школе номер 18. В память о погибших была зажжена свеча и объявлена минута молчания. Затаив дыхание, ребята смотрели и слушали рассказ о тяжелейшем военном времени. О нападение фашистской Германии на нашу страну, об испытаниях, выпавших на долю Советского народа, о героизме и мужестве не только взрослых, но и детей.Нынешнее поколение школьников знают о тех страшных событиях из фильмов, фотографий и хроник и рассказов. По словам ребят, сегодняшнему мирному времени они обязаны тем, кто прошел пекло войны. Многие дети, их сверстники, стали Героями Советского Союза. Урок мужества не оставил юных элистинцев равнодушными. Они дополнили выступление библиотекаря рассказами о своих прадедушках и прабабушках, принимавших участие в Великой Отечественной войне.Каждый год к этой памятной дате сотрудники библиотек тщательно готовятся ко встрече со школьниками, используя разные формы работы. Планы по военно-патриотическому воспитанию разрабатываются совместно с образовательными учреждениями.Беседа с юным поколением о мужестве, стойкости и самоотверженности советского народа – это самый важный урок для тех, чей долг продолжить эстафету памяти о героических страницах истории.В рамках урока ко Дню памяти и скорби ребята исполнили известную на весь мир Катюшу, ставшую символом военного времени. Как признаются школьники, каждая ее строчка – это гимн героям.



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