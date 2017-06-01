ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:46

Калмыкия присоединилась ко всероссийской акции "Свеча памяти"


Калмыкия присоединилась ко всероссийской акции "Свеча памяти"76 лет назад началась Великая Отечественная война. 22-е июня - одна из самых печальных дат в нашей истории. Мы вспоминаем тех, кто погиб на фронтах, в фашистском плену, кто умер в тылу от голода и лишений. Вчера вечером у мемориала Вечный огонь состоялась всероссийская акция Свеча Памяти. Отдать дань уважения тем, кто не вернулся с полей сражений, собрались жители города. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Эта трагическая дата навсегда останется в памяти граждан нашей Родины. Война унесла более 27 миллионов жизней советских людей.

В День памяти и скорби по всей России и в других странах состоялась прошла торжественная акция. В Элисте на мемориале Вечный огонь активисты общественных движений и горожане зажгли вместе с ветеранами свечи памяти. Ирина Горяшкиева и ее семья ежегодно принимают участие в памятных мероприятиях, в парадах Победы.

А ведь 76 лет назад советский народ и подумать не мог, что страна на пороге войны, что через несколько часов тихий мирный рассвет разрушат бомбовые авиаудары по городам и воинским соединениям

Ветеран войны, минометчик Петр Леонтьев, рассказывает: в июне 41го ему было всего 15. Тогда он жил в Чувашии. Через полгода его, как и многих других юношей, мобилизовали сооружать окопы.

Большая часть участников – это школьники. Юные элистинцы читали стихи, рассказы о героях фронта, об истории кровопролитных сражений. На территории мемориала звучали песни военных лет.

Свеча память – это дань уважения и признательности тем, кто выдержал самый первый и самый ужасный удар фашистов. А потом были второй и третий, и четвертый день, потом 1418-й – победный. Пока жива память о великом подвиге советского народа, живы будут и те, кто не так и вернулся с фронта.



Другие новости по теме:

  • «Грозно грянула война»
  • Жители Калмыкии почтили погибших в годы ВОВ минутой молчания
  • Калмыкия присоединится к всероссийской акции «Свеча памяти»
  • Вести - Калмыкия 22.06.2016: 13.10
  • У мемориала Вечный огонь состоялось возложение цветов
  • В Элисте в парке «Победы» состоялась акция «Свеча памяти»
  • Сегодня в России отмечается День памяти и скорби
  • «Свеча памяти»
  • В Элисте состоялась всероссийская акция «Свеча Памяти»
  • В День памяти и скорби в центре Элисты зажгутся свечи памяти

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Считаете ли Вы сдачу ЕГЭ в этом году удовлетворительной?

    Да. Задания по выбранным предметам выполнили хорошо
    Пока испытания проходим не столь успешно, как хотелось бы
    Судить будем по итогам всей экзаменационной кампании


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июнь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.