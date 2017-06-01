Калмыкия присоединилась ко всероссийской акции "Свеча памяти"

76 лет назад началась Великая Отечественная война. 22-е июня - одна из самых печальных дат в нашей истории. Мы вспоминаем тех, кто погиб на фронтах, в фашистском плену, кто умер в тылу от голода и лишений. Вчера вечером у мемориала Вечный огонь состоялась всероссийская акция Свеча Памяти. Отдать дань уважения тем, кто не вернулся с полей сражений, собрались жители города. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Эта трагическая дата навсегда останется в памяти граждан нашей Родины. Война унесла более 27 миллионов жизней советских людей.



В День памяти и скорби по всей России и в других странах состоялась прошла торжественная акция. В Элисте на мемориале Вечный огонь активисты общественных движений и горожане зажгли вместе с ветеранами свечи памяти. Ирина Горяшкиева и ее семья ежегодно принимают участие в памятных мероприятиях, в парадах Победы.



А ведь 76 лет назад советский народ и подумать не мог, что страна на пороге войны, что через несколько часов тихий мирный рассвет разрушат бомбовые авиаудары по городам и воинским соединениям



Ветеран войны, минометчик Петр Леонтьев, рассказывает: в июне 41го ему было всего 15. Тогда он жил в Чувашии. Через полгода его, как и многих других юношей, мобилизовали сооружать окопы.



Большая часть участников – это школьники. Юные элистинцы читали стихи, рассказы о героях фронта, об истории кровопролитных сражений. На территории мемориала звучали песни военных лет.



Свеча память – это дань уважения и признательности тем, кто выдержал самый первый и самый ужасный удар фашистов. А потом были второй и третий, и четвертый день, потом 1418-й – победный. Пока жива память о великом подвиге советского народа, живы будут и те, кто не так и вернулся с фронта. 76 лет назад началась Великая Отечественная война. 22-е июня - одна из самых печальных дат в нашей истории. Мы вспоминаем тех, кто погиб на фронтах, в фашистском плену, кто умер в тылу от голода и лишений. Вчера вечером у мемориала Вечный огонь состоялась всероссийская акция Свеча Памяти. Отдать дань уважения тем, кто не вернулся с полей сражений, собрались жители города. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Эта трагическая дата навсегда останется в памяти граждан нашей Родины. Война унесла более 27 миллионов жизней советских людей.В День памяти и скорби по всей России и в других странах состоялась прошла торжественная акция. В Элисте на мемориале Вечный огонь активисты общественных движений и горожане зажгли вместе с ветеранами свечи памяти. Ирина Горяшкиева и ее семья ежегодно принимают участие в памятных мероприятиях, в парадах Победы.А ведь 76 лет назад советский народ и подумать не мог, что страна на пороге войны, что через несколько часов тихий мирный рассвет разрушат бомбовые авиаудары по городам и воинским соединениямВетеран войны, минометчик Петр Леонтьев, рассказывает: в июне 41го ему было всего 15. Тогда он жил в Чувашии. Через полгода его, как и многих других юношей, мобилизовали сооружать окопы.Большая часть участников – это школьники. Юные элистинцы читали стихи, рассказы о героях фронта, об истории кровопролитных сражений. На территории мемориала звучали песни военных лет.Свеча память – это дань уважения и признательности тем, кто выдержал самый первый и самый ужасный удар фашистов. А потом были второй и третий, и четвертый день, потом 1418-й – победный. Пока жива память о великом подвиге советского народа, живы будут и те, кто не так и вернулся с фронта.



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