Жители Калмыкии почтили погибших в годы ВОВ минутой молчания

Сегодня – одна из самых трагических дат в истории страны. 76 лет назад в 4 часа утра началась Великая Отечественная война. Рано утром на Мемориале Вечный огонь состоялась церемония возложения венков и цветов к памятнику героям. Погибших почтили минутой молчания. Война унесла жизни 27-ми миллионов советских граждан. И продолжалась бесконечные 1418 дней. На митинге-реквиеме богослужения в память о жертвах войны провели священнослужители Центрального хурула и Казанского Кафедрального собора. Глава республики Алексей Орлов еще раз напомнил, что тысячи наших земляков, уроженцев Калмыкии с первых дней встали на защиту родины. Сегодня – одна из самых трагических дат в истории страны. 76 лет назад в 4 часа утра началась Великая Отечественная война. Рано утром на Мемориале Вечный огонь состоялась церемония возложения венков и цветов к памятнику героям. Погибших почтили минутой молчания. Война унесла жизни 27-ми миллионов советских граждан. И продолжалась бесконечные 1418 дней. На митинге-реквиеме богослужения в память о жертвах войны провели священнослужители Центрального хурула и Казанского Кафедрального собора. Глава республики Алексей Орлов еще раз напомнил, что тысячи наших земляков, уроженцев Калмыкии с первых дней встали на защиту родины.



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