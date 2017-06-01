В КалмГу полным ходом идет итоговая аттестация

Последние июньские деньки горячая пора не только для выпускников школ, но и для тех, кто заканчивает обучение в высших учебных заведениях. В калмыцком государственном университете полным ходом идет итоговая аттестация. На этой неделе свои дипломные работы защищают выпускники бакалавриата математики, физики и информационных технологий. Направление «Фундаментальная информатика и информационные технологии» одно из самых популярных сегодня.



6 членов экзаменационной комиссии строго следят за выступлением будущих бакалавров. В ее составе не только преподаватели и профессоры КалмГУ, но и приглашенные эксперты в области информационных технологий. Важны и сама дипломная работа, и ее актуальность и новизна, но особое внимание тому, КАК студент защищает свое исследование, как отвечает на дополнительные вопросы. Представленные темы не только интересны, но и оригинальны. Среди них немало разработок мобильных и WEB-приложений, создание 3D-моделей и даже проектирование нейронной сети для распознавания образов. По словам председателя государственной экзаменационной комиссии Арслана Корнякова, все исследования заслуживают особого внимания и свидетельствуют о высоком уровне подготовки студентов. Им по плечу создание самых разнообразных программ и технологий.



Студент 4-го курса Эрдни Зергетаев создал приложение для обработки и анализа результатов экспертного оценивания множества альтернатив. Проще говоря, это помощь предпринимателям в выборе поставщиков.



А Сергей Дяков представил на суд экзаменационной комиссии проект по разработке автоматизированной обучающей системы по популярному языку программирования. Он уже решил, что продолжит обучение в университете и будут поступать в магистратуру.



В Калмыцком Государственном Университете особое внимание уделяется участию студентов в оплачиваемой научной деятельности в рамках научно-технических программ и инновационных проектов. Поэтому защита итоговых исследовательских работ для выпускников факультета математики, физики и информационных технологий – это последний рубеж на пути к заветному диплому и престижному месту трудовой деятельности.



Всего 4-й курс по направлению «Фундаментальная информатика и информационные технологии» в этом году окончили 11 студентов. Большая часть из них решила продолжить обучение дальше, при этом начав работать в стенах родного ВУЗа. Последние июньские деньки горячая пора не только для выпускников школ, но и для тех, кто заканчивает обучение в высших учебных заведениях. В калмыцком государственном университете полным ходом идет итоговая аттестация. На этой неделе свои дипломные работы защищают выпускники бакалавриата математики, физики и информационных технологий. Направление «Фундаментальная информатика и информационные технологии» одно из самых популярных сегодня.6 членов экзаменационной комиссии строго следят за выступлением будущих бакалавров. В ее составе не только преподаватели и профессоры КалмГУ, но и приглашенные эксперты в области информационных технологий. Важны и сама дипломная работа, и ее актуальность и новизна, но особое внимание тому, КАК студент защищает свое исследование, как отвечает на дополнительные вопросы. Представленные темы не только интересны, но и оригинальны. Среди них немало разработок мобильных и WEB-приложений, создание 3D-моделей и даже проектирование нейронной сети для распознавания образов. По словам председателя государственной экзаменационной комиссии Арслана Корнякова, все исследования заслуживают особого внимания и свидетельствуют о высоком уровне подготовки студентов. Им по плечу создание самых разнообразных программ и технологий.Студент 4-го курса Эрдни Зергетаев создал приложение для обработки и анализа результатов экспертного оценивания множества альтернатив. Проще говоря, это помощь предпринимателям в выборе поставщиков.А Сергей Дяков представил на суд экзаменационной комиссии проект по разработке автоматизированной обучающей системы по популярному языку программирования. Он уже решил, что продолжит обучение в университете и будут поступать в магистратуру.В Калмыцком Государственном Университете особое внимание уделяется участию студентов в оплачиваемой научной деятельности в рамках научно-технических программ и инновационных проектов. Поэтому защита итоговых исследовательских работ для выпускников факультета математики, физики и информационных технологий – это последний рубеж на пути к заветному диплому и престижному месту трудовой деятельности.Всего 4-й курс по направлению «Фундаментальная информатика и информационные технологии» в этом году окончили 11 студентов. Большая часть из них решила продолжить обучение дальше, при этом начав работать в стенах родного ВУЗа.



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