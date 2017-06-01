Для калмыцких выпускников завершился основной этап сдачи ЕГЭ

Два стобальных результата показали участники ЕГЭ по профильной математике. Пять по обществознанию и один по литературе.

В Калмыкии завершился основной этап сдачи ЕГЭ. Всего на участие в едином госэкзамене заявки подали 1613 выпускников. Сегодня они готовятся к главному школьному событию – выпускному.



У учащихся элистинской 21-й школы за плечами горячая пора ЕГЭ. Впереди – поступление в ВУЗ. Ну, а сегодня – подготовка к выпускному. В единственном 11 классе – 4 отличника. Все они призеры различных предметных олимпиад, творческих конкурсов и научно-практических конференций. ЕГЭ для многих ребят событие ответственное. Алина Леджиева до высшей оценки по обществознанию не добрала шести баллов. Сказалось волнение.



Готовятся к выпускному баллу и учащихся средней школы №17. В информационно-технологическом и физико-математическом классах 7 медалистов. Среди отличившихся - Татьяна Мудракова.

По словам одиннадцатиклассников, никто не делал шпаргалки, потому что каждый пункт проведения госэкзаменов оснащен металлоискателями и видеонаблюдением. Но, несмотря на строгий контроль, среди выпускников есть и те, кто сумел получить наивысшую оценку. К примеру, сто баллов по обществознанию набрал Игорь Емельяненко.



Как сообщили сегодня в министерстве образования, два стобалльных результата зафиксировано по математике профильного уровня, пять по обществознанию и один по литературе. Что касается рейтинга предпочтений, то по-прежнему чаще всего выбирают обществознание, физику, профильную математику. Экзамены по химии и истории, которые завершили основной этап, прошли в штатном режиме. С их результатами участники смогут ознакомиться не позднее 4 июля.



Сейчас по расписанию – резервные дни, они предусмотрены для выпускников текущего года, которые не завершили экзамен по состоянию здоровья, или пропустили его по уважительной причине. Кроме того, в этот период пересдать ЕГЭ могут и выпускники прошлых лет. Ну, а выпускные вечера в общеобразовательных учреждениях региона пройдут уже 23 июня. Два стобальных результата показали участники ЕГЭ по профильной математике. Пять по обществознанию и один по литературе.В Калмыкии завершился основной этап сдачи ЕГЭ. Всего на участие в едином госэкзамене заявки подали 1613 выпускников. Сегодня они готовятся к главному школьному событию – выпускному.У учащихся элистинской 21-й школы за плечами горячая пора ЕГЭ. Впереди – поступление в ВУЗ. Ну, а сегодня – подготовка к выпускному. В единственном 11 классе – 4 отличника. Все они призеры различных предметных олимпиад, творческих конкурсов и научно-практических конференций. ЕГЭ для многих ребят событие ответственное. Алина Леджиева до высшей оценки по обществознанию не добрала шести баллов. Сказалось волнение.Готовятся к выпускному баллу и учащихся средней школы №17. В информационно-технологическом и физико-математическом классах 7 медалистов. Среди отличившихся - Татьяна Мудракова.По словам одиннадцатиклассников, никто не делал шпаргалки, потому что каждый пункт проведения госэкзаменов оснащен металлоискателями и видеонаблюдением. Но, несмотря на строгий контроль, среди выпускников есть и те, кто сумел получить наивысшую оценку. К примеру, сто баллов по обществознанию набрал Игорь Емельяненко.Как сообщили сегодня в министерстве образования, два стобалльных результата зафиксировано по математике профильного уровня, пять по обществознанию и один по литературе. Что касается рейтинга предпочтений, то по-прежнему чаще всего выбирают обществознание, физику, профильную математику. Экзамены по химии и истории, которые завершили основной этап, прошли в штатном режиме. С их результатами участники смогут ознакомиться не позднее 4 июля.Сейчас по расписанию – резервные дни, они предусмотрены для выпускников текущего года, которые не завершили экзамен по состоянию здоровья, или пропустили его по уважительной причине. Кроме того, в этот период пересдать ЕГЭ могут и выпускники прошлых лет. Ну, а выпускные вечера в общеобразовательных учреждениях региона пройдут уже 23 июня.



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