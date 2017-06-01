Полицейские обеспечат безопасность школьных каникул

Вопрос обеспечения комплексной безопасности в учреждениях отдыха и оздоровления школьников обсудили на очередном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка. Как было заявлено, важными являются мероприятия, обеспечивающие безопасность детей на воде, а также меры по предупреждению пожарной и террористической угроз. В лагерях дневного пребывания не зарегистрированы ни одного случая правонарушения. В охране общественного порядка задействовано около ста сотрудников внутренних дел. По заявлению профильного министра, ведомство работает в тесном контакте с муниципалитетами. Вопрос обеспечения комплексной безопасности в учреждениях отдыха и оздоровления школьников обсудили на очередном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка. Как было заявлено, важными являются мероприятия, обеспечивающие безопасность детей на воде, а также меры по предупреждению пожарной и террористической угроз. В лагерях дневного пребывания не зарегистрированы ни одного случая правонарушения. В охране общественного порядка задействовано около ста сотрудников внутренних дел. По заявлению профильного министра, ведомство работает в тесном контакте с муниципалитетами.



Смотреть полный выпуск новостей



