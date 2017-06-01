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Вчера, 12:28

Комплексная застройка жилого массива в селе Троицкое продолжается


Комплексная застройка жилого массива в селе Троицкое продолжаетсяКомплексная застройка жилого массива в селе Троицкое Целинного района продолжается. Завершив работы по водоснабжению и газификации, здесь приступили к строительству асфальтированных дорог. Уже освоено 17 млн. рублей. Выделено еще пять миллионов на завершение этих работ. Господдержка на условиях софинансирования осуществляется по программе федерального сельскохозяйственного ведомства «Устойчивое развитие сельских территорий» Целинный район – пока единственный в республике, который участвует в подпрограмме «Комплексное освоение жилого района».

«В этом году отметим новоселье, это уж точно», делится радостью хозяйка нового дома Роксана Манджиева. В одной из комнат – еще в прошлом году завершили отделочные работы. Молодые супруги с детьми там и проживают, продолжая обустраивать семейное гнездо на выплаты из материнского капитала.

«Строительство дома затеяли родители», продолжает Роксана. В 2010 году они могли лишь мечтать о газе, воде, электричестве, но надежду не теряли. Местные власти обещали обустроить блага цивилизации. И слово свое сдержали.

Жилой массив, известный в Троицком, как квартал «Огнеборцев», активно застраивается. По данным муниципальных чиновников, распределено порядка 170 земельных участков, при этом преимущество у льготной категории. Благодаря государственной поддержке, которая осуществляется с 2013 года, создана соответствующая инфраструктура.

А в решение такой важной проблемы, как электрификация, власти обратились к энергетической компании, которая осуществила проект в рамках инвестиционной программы.

А вот с прошлого года стали строить дороги. Асфальт проложен по улицам Тундутова и Дорджинова. На очереди – еще две, на которых уже начаты работы. Сюда с инспекцией приехал представитель Министерства сельского хозяйства Алексей Амбадыков. Ведь, как известно, господдержка осуществляется по программе федерального аграрного ведомства «Устойчивое развитие сельских территорий» на условиях софинансирования. Целинный район – пока единственный в республике, который участвует в подпрограмме «Комплексное освоение жилого района».

По этой же программе, но по другим направлениям, реализуют свои проекты еще ряд районов. В подпрограмме «Водоснабжение» участвуют Малодербетовское, Ики- Бурульское, и Городовиковское РМО. В основном работы связаны с реконструкцией внутрипоселковых водопроводных сетей. Что же касается газификации - в планах 2018 года поселок Эрмели Яшкульского района. Сельские поселения желают активно участвовать в проектах по благоустройству.
Следует сказать, что программа «Устойчивое развитие сельских территорий» действует до 2020 года.



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