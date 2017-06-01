Участницы конкурса «Сокровище Калмыкии» под прицелом телекамер

Считанные дни остаются до финала конкурса «Сокровище Калмыкии 2017». Конкурсанток ждет самый волнующий и главный момент- выход на сцену. За время конкурса девушки попробовали себя в самых разных ролях, даже в качестве ведущей прогноза Погода на калмыцком телевидении.



18-летняя Ангелина Лиджинова – победительница Яшалтинского конкурса красоты «Мисс Весна-2016». Девушка считает себя творческим человеком. Окончила художественную школу, занимается хореографией. Сейчас Ангелина учится в КалмГУ на факультете управления и права. Признается, что всегда мечтала попробовать себя в качестве телеведущей.



12 претенденток на корону первой красавицы Калмыкии уже на один шаг приблизились к своей мечте. В рамках конкурса они уже побывали на живописной фотосессии в горах Домбая, прошли собеседование и продемонстрировали свои таланты в творческом конкурсе. Информационный партнер и спонсор ГТРК «Калмыкия» подготовил для девушек еще один сюрприз. Победительница в номинации «Мисс Масс-медиа» в течение месяца будет рассказывать о прогнозе погоды в выпусках Вестей.



Тонкости профессии телеведущего без опыта освоить сложно. Но некоторыми секретами с участницами поделилась наша коллега Санджирма Батаева: как держаться в кадре, чем привлечь внимание зрителя, где проявлять эмоции.



Экскурсия по зданию телевидения, знакомство с работой в кадре и за кадром, возможность увидеть себя на экране – все это вызвало неподдельный интерес у юных красавиц.



Ну а кто же станет «Мисс масс-медиа» и каждое утро будет начинать вместе с телезрителями, станет известно уже в эту субботу во время финала конкурса в новом спорткомплексе Элисты. В программе: дефиле в вечерних нарядах и купальниках, демонстрация интеллектуальных способностей. Так что девушек ждет нелегкое испытание, ну а зрителей - грандиозное шоу с участием звезд российской эстрады. Считанные дни остаются до финала конкурса «Сокровище Калмыкии 2017». Конкурсанток ждет самый волнующий и главный момент- выход на сцену. За время конкурса девушки попробовали себя в самых разных ролях, даже в качестве ведущей прогноза Погода на калмыцком телевидении.18-летняя Ангелина Лиджинова – победительница Яшалтинского конкурса красоты «Мисс Весна-2016». Девушка считает себя творческим человеком. Окончила художественную школу, занимается хореографией. Сейчас Ангелина учится в КалмГУ на факультете управления и права. Признается, что всегда мечтала попробовать себя в качестве телеведущей.12 претенденток на корону первой красавицы Калмыкии уже на один шаг приблизились к своей мечте. В рамках конкурса они уже побывали на живописной фотосессии в горах Домбая, прошли собеседование и продемонстрировали свои таланты в творческом конкурсе. Информационный партнер и спонсор ГТРК «Калмыкия» подготовил для девушек еще один сюрприз. Победительница в номинации «Мисс Масс-медиа» в течение месяца будет рассказывать о прогнозе погоды в выпусках Вестей.Тонкости профессии телеведущего без опыта освоить сложно. Но некоторыми секретами с участницами поделилась наша коллега Санджирма Батаева: как держаться в кадре, чем привлечь внимание зрителя, где проявлять эмоции.Экскурсия по зданию телевидения, знакомство с работой в кадре и за кадром, возможность увидеть себя на экране – все это вызвало неподдельный интерес у юных красавиц.Ну а кто же станет «Мисс масс-медиа» и каждое утро будет начинать вместе с телезрителями, станет известно уже в эту субботу во время финала конкурса в новом спорткомплексе Элисты. В программе: дефиле в вечерних нарядах и купальниках, демонстрация интеллектуальных способностей. Так что девушек ждет нелегкое испытание, ну а зрителей - грандиозное шоу с участием звезд российской эстрады.



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