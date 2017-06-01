Электронные больничные войдут в практику с 1 июля, согласно принятому в мае федеральному закону. Теперь все медицинские учреждения перейдут на электронные листки нетрудоспособности. Однако, привычные всем бумажные документы также будут выдаваться. Для оформления нового вида больничного необходимо написать письменное согласие. Стоит отметить, что первоначально «Электронный листок нетрудоспособности» был введен в 2014 году в тестовом режиме в Татарстане, Астраханской и Белгородской областях. Он себя оправдал, и в 2015 году еще 15 регионов подключились к проекту. За это время выдали 220 тысяч электронных больничных. Электронные больничные войдут в практику с 1 июля, согласно принятому в мае федеральному закону. Теперь все медицинские учреждения перейдут на электронные листки нетрудоспособности. Однако, привычные всем бумажные документы также будут выдаваться. Для оформления нового вида больничного необходимо написать письменное согласие. Стоит отметить, что первоначально «Электронный листок нетрудоспособности» был введен в 2014 году в тестовом режиме в Татарстане, Астраханской и Белгородской областях. Он себя оправдал, и в 2015 году еще 15 регионов подключились к проекту. За это время выдали 220 тысяч электронных больничных.



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