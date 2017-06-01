«Прямые выплаты» с 1 июля

«Прямые выплаты» - так называется пилотный проект Фонда социального страхования, в который Калмыкия вступает с 1 июля. Региональным отделением ведомства проделана масштабная работа по подготовке к переходу на новый порядок выплаты пособий. Теперь денежные поступления из фонда соц.страхования будут напрямую начисляться получателю. Новшество касается и тех женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. Им также необходимо написать заявление и предоставить его работодателю до 1 июля. Специалисты напоминают, что без заявления рассчитывать на выплаты не стоит, поскольку в нем указывается способ их получения. «Прямые выплаты» - так называется пилотный проект Фонда социального страхования, в который Калмыкия вступает с 1 июля. Региональным отделением ведомства проделана масштабная работа по подготовке к переходу на новый порядок выплаты пособий. Теперь денежные поступления из фонда соц.страхования будут напрямую начисляться получателю. Новшество касается и тех женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. Им также необходимо написать заявление и предоставить его работодателю до 1 июля. Специалисты напоминают, что без заявления рассчитывать на выплаты не стоит, поскольку в нем указывается способ их получения.



Смотреть полный выпуск новостей



