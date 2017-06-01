В КалмГу открывается новое магистерское направление

С 2018 года в Калмыцком университете откроется новое магистерское направление - « Пищевая безопасность, производство и маркетинг традиционных продуктов питания. Лицензию на осуществление образовательной деятельности ВУЗ получил еще в прошлом году. В эти дни в главном учебном заведение республики находятся международные эксперты по проекту « Темпус Традпро», которые сами убедились, как успешно реализуется программа, насколько эффективно используются денежные средства, выделенные в рамках этого проекта.



Встреча ректора Бадмы Салаева с представителями ВУЗов-партнеров из Бурятии, Франции, Италии, Швеции говорит о том, что совместная образовательная концепция отвечает международным стандартам. Реализация проекта, а она ведется с 2013 года, позволила КалмГУ не только разработать магистерскую программу, но и решить ряд других академических задач. К участию в рамках проекта «Темпус» допускаются консорциумы, создаваемые из ВУЗов-партнеров, которые могут получать финансовую помощь в течение трех лет для реализации конкретных идей. В нашем случае в консорциум вошли 12 университетов России, Казахстана и Западной Европы. Это не первая встреча участников-партнеров, в ходе которой обсуждаются учебные планы, правовые вопросы, которые регулируют образовательный процесс.



В числе разработчиков новой магистерской программы, которая называется «Пищевая безопасность, производство и маркетинг традиционных продуктов питания» профессор КалмГУ Галина Настинова. Ученые университета, как и все участники, в течение трех лет разработали три основных модуля, которые вынесены в название. Опубликовано методическое руководство по этим направлениям. Преподаватели приняли участие в тренинг-семинаре во Франции, Италии и Швеции.



В августе прошлого года университет получил лицензию на направление, связанное с пищевой безопасностью. Сам проект подразумевает, что разработанные магистерские программы по содержанию и объему будут одинаковы для ВУЗов-участников консорциума. Сейчас в стадии обсуждения вопрос стажировки наших магистрантов в других странах. Кстати, международные эксперты побывали в производственном цехе, который был оснащен за счет средств гранта современным оборудованием. Члены экспертной группы попробовали себя в качестве лепщиц пельменей. Возможно, с первого раза у них получилось не очень, главное, процесс им понравился.



Можно сказать, что подготовка кадров ведется в свете реализации задач, поставленных главой республики Алексеем Орловым в ежегодном обращении к депутатам Народного Хурала о социально-экономическом развитии Калмыкии. В частности, о возрождении переработки, строительстве в каждом районе мини-бойни. А потому реализуются проекты по возведению откормочных площадок и убойных цехов. Потребность создания такой программы обусловлена возрастающими темпами развития агропромышленного комплекса региона, нуждающегося в высоквалифицированных кадрах.



Как говорят представители ВУЗов, практика сотрудничества между университетами-партнерами не прервется после завершения проекта в октябре этого года. В планах – совместная работа над новыми исследованиями. Так что КалмГУ в очередной раз подтвердил высокий статус, выиграв престижный международный проект по программе Европейского союза «Темпус». Ее участниками стали 197 из семисот конкурсантов. В их числе и главный ВУЗ Калмыкии. С 2018 года в Калмыцком университете откроется новое магистерское направление - « Пищевая безопасность, производство и маркетинг традиционных продуктов питания. Лицензию на осуществление образовательной деятельности ВУЗ получил еще в прошлом году. В эти дни в главном учебном заведение республики находятся международные эксперты по проекту « Темпус Традпро», которые сами убедились, как успешно реализуется программа, насколько эффективно используются денежные средства, выделенные в рамках этого проекта.Встреча ректора Бадмы Салаева с представителями ВУЗов-партнеров из Бурятии, Франции, Италии, Швеции говорит о том, что совместная образовательная концепция отвечает международным стандартам. Реализация проекта, а она ведется с 2013 года, позволила КалмГУ не только разработать магистерскую программу, но и решить ряд других академических задач. К участию в рамках проекта «Темпус» допускаются консорциумы, создаваемые из ВУЗов-партнеров, которые могут получать финансовую помощь в течение трех лет для реализации конкретных идей. В нашем случае в консорциум вошли 12 университетов России, Казахстана и Западной Европы. Это не первая встреча участников-партнеров, в ходе которой обсуждаются учебные планы, правовые вопросы, которые регулируют образовательный процесс.В числе разработчиков новой магистерской программы, которая называется «Пищевая безопасность, производство и маркетинг традиционных продуктов питания» профессор КалмГУ Галина Настинова. Ученые университета, как и все участники, в течение трех лет разработали три основных модуля, которые вынесены в название. Опубликовано методическое руководство по этим направлениям. Преподаватели приняли участие в тренинг-семинаре во Франции, Италии и Швеции.В августе прошлого года университет получил лицензию на направление, связанное с пищевой безопасностью. Сам проект подразумевает, что разработанные магистерские программы по содержанию и объему будут одинаковы для ВУЗов-участников консорциума. Сейчас в стадии обсуждения вопрос стажировки наших магистрантов в других странах. Кстати, международные эксперты побывали в производственном цехе, который был оснащен за счет средств гранта современным оборудованием. Члены экспертной группы попробовали себя в качестве лепщиц пельменей. Возможно, с первого раза у них получилось не очень, главное, процесс им понравился.Можно сказать, что подготовка кадров ведется в свете реализации задач, поставленных главой республики Алексеем Орловым в ежегодном обращении к депутатам Народного Хурала о социально-экономическом развитии Калмыкии. В частности, о возрождении переработки, строительстве в каждом районе мини-бойни. А потому реализуются проекты по возведению откормочных площадок и убойных цехов. Потребность создания такой программы обусловлена возрастающими темпами развития агропромышленного комплекса региона, нуждающегося в высоквалифицированных кадрах.Как говорят представители ВУЗов, практика сотрудничества между университетами-партнерами не прервется после завершения проекта в октябре этого года. В планах – совместная работа над новыми исследованиями. Так что КалмГУ в очередной раз подтвердил высокий статус, выиграв престижный международный проект по программе Европейского союза «Темпус». Ее участниками стали 197 из семисот конкурсантов. В их числе и главный ВУЗ Калмыкии.



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