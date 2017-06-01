В Элисте состоялись президентские сборы Ассоциации детей и подростков «Хамдан». Участниками стали президенты и омбудсмены районных и городских организаций, а также координаторы детского движения. Ребята подвели итоги за первое полугодие и обсудили вопросы проведения очередного фестиваля «Хамдан».



9-классница Есения Джалсанова из Ики-Бурульского района. Организация, которую она представляет, оправдывает свое название - «Патриот». Став три года назад частью детского движения, Есения сразу начала активно участвовать в различных мероприятиях. В таких как, например, помощь участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла.



А вот в поселке Цаган-Аман ребята назвали свое движение «Алтн Цаг», что в переводе означает «золотое время». Это время, проведенное с пользой и с добрыми делами, говорит президент организации Михаил Манджиев.



Ребята, которые собрались здесь, подводят итоги за первое полугодие: обсудил, какие идеи уже удалось воплотить. Говорили о планах на период летних каникул. Провели и коммуникативные тренинги. Ребята со всех районов поделились накопленным опытом, рассказывает лидер школьного педагогического отряда «Бичкн Солнг» Алсу Ктидова. В 2014 году она влилась в коллектив организации, и сразу же втянулась в процесс, начала предлагать свои проекты. Спустя два года была выбрана президентом ассоциации детей и подростков «Хамдан».



На президентских сборах ассоциации детей и подростков «Хамдан» ребята также обсудили, каким же будет очередной фестиваль. Но пока все детали, даже тематика мероприятия держатся в секрете. В Элисте состоялись президентские сборы Ассоциации детей и подростков «Хамдан». Участниками стали президенты и омбудсмены районных и городских организаций, а также координаторы детского движения. Ребята подвели итоги за первое полугодие и обсудили вопросы проведения очередного фестиваля «Хамдан».9-классница Есения Джалсанова из Ики-Бурульского района. Организация, которую она представляет, оправдывает свое название - «Патриот». Став три года назад частью детского движения, Есения сразу начала активно участвовать в различных мероприятиях. В таких как, например, помощь участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла.А вот в поселке Цаган-Аман ребята назвали свое движение «Алтн Цаг», что в переводе означает «золотое время». Это время, проведенное с пользой и с добрыми делами, говорит президент организации Михаил Манджиев.Ребята, которые собрались здесь, подводят итоги за первое полугодие: обсудил, какие идеи уже удалось воплотить. Говорили о планах на период летних каникул. Провели и коммуникативные тренинги. Ребята со всех районов поделились накопленным опытом, рассказывает лидер школьного педагогического отряда «Бичкн Солнг» Алсу Ктидова. В 2014 году она влилась в коллектив организации, и сразу же втянулась в процесс, начала предлагать свои проекты. Спустя два года была выбрана президентом ассоциации детей и подростков «Хамдан».На президентских сборах ассоциации детей и подростков «Хамдан» ребята также обсудили, каким же будет очередной фестиваль. Но пока все детали, даже тематика мероприятия держатся в секрете.



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