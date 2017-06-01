История 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии – в очередном выпуске программы «Наследие»

ГТРК «Калмыкия» совместно с Калмыцким научным центром Российской академии наук реализует проект «Наследие». Два раза в месяц ученые центра на русском и калмыцком языке в прямом эфире рассказывают об основных исторических вехах и традициях и культуре калмыцкого народа. Сегодня в эфир вышла третья передача из цикла. Она была посвящена истории легендарной 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии.



Гость в студии доктор исторических наук, один из старейших сотрудников калмыцкого научного центра Константин Максимов. Историей 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизией он занимается уже много лет. Главная задача, говорит профессор, развеять мифы, которые скопились вокруг легендарного подразделения красной армии. Регулярное посещение архива министерства обороны помогло продвинуться в этом вопросе.



Рассказывать ныне живущим о подвигах их дедов и прадедов нужно не только со страниц научных изданий, считают в калмыцком научном центре РАН. А проект «Наследие», реализующийся совместно с нашей телерадиокомпанией, это отличная возможность обратится к слушателям напрямую.



Ведущая программы на русском языке Виктория Мендгалиева считает, что к теме 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии необходимо еще вернуться.



Анализ истории, культуры, этнографии калмыки, разговор об этом в прямом эфире, ответы на вопросы радиослушателей – вот цели программы «Наследие». Услышать и увидеть передачу можно и в онлайн-режиме на сайте Вести Калмыкия точка ру.



Программа «Наследие» выходит в прямом эфире 2 раза в месяц, по понедельникам в 13 часов 14 минут радиослушатели могут также задавать свои вопросы участникам по телефону 4-11-26. ГТРК «Калмыкия» совместно с Калмыцким научным центром Российской академии наук реализует проект «Наследие». Два раза в месяц ученые центра на русском и калмыцком языке в прямом эфире рассказывают об основных исторических вехах и традициях и культуре калмыцкого народа. Сегодня в эфир вышла третья передача из цикла. Она была посвящена истории легендарной 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии.Гость в студии доктор исторических наук, один из старейших сотрудников калмыцкого научного центра Константин Максимов. Историей 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизией он занимается уже много лет. Главная задача, говорит профессор, развеять мифы, которые скопились вокруг легендарного подразделения красной армии. Регулярное посещение архива министерства обороны помогло продвинуться в этом вопросе.Рассказывать ныне живущим о подвигах их дедов и прадедов нужно не только со страниц научных изданий, считают в калмыцком научном центре РАН. А проект «Наследие», реализующийся совместно с нашей телерадиокомпанией, это отличная возможность обратится к слушателям напрямую.Ведущая программы на русском языке Виктория Мендгалиева считает, что к теме 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии необходимо еще вернуться.Анализ истории, культуры, этнографии калмыки, разговор об этом в прямом эфире, ответы на вопросы радиослушателей – вот цели программы «Наследие». Услышать и увидеть передачу можно и в онлайн-режиме на сайте Вести Калмыкия точка ру.Программа «Наследие» выходит в прямом эфире 2 раза в месяц, по понедельникам в 13 часов 14 минут радиослушатели могут также задавать свои вопросы участникам по телефону 4-11-26.



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