ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 18:08

История 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии – в очередном выпуске программы «Наследие»


История 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии – в очередном выпуске программы «Наследие»ГТРК «Калмыкия» совместно с Калмыцким научным центром Российской академии наук реализует проект «Наследие». Два раза в месяц ученые центра на русском и калмыцком языке в прямом эфире рассказывают об основных исторических вехах и традициях и культуре калмыцкого народа. Сегодня в эфир вышла третья передача из цикла. Она была посвящена истории легендарной 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии.

Гость в студии доктор исторических наук, один из старейших сотрудников калмыцкого научного центра Константин Максимов. Историей 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизией он занимается уже много лет. Главная задача, говорит профессор, развеять мифы, которые скопились вокруг легендарного подразделения красной армии. Регулярное посещение архива министерства обороны помогло продвинуться в этом вопросе.

Рассказывать ныне живущим о подвигах их дедов и прадедов нужно не только со страниц научных изданий, считают в калмыцком научном центре РАН. А проект «Наследие», реализующийся совместно с нашей телерадиокомпанией, это отличная возможность обратится к слушателям напрямую.

Ведущая программы на русском языке Виктория Мендгалиева считает, что к теме 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии необходимо еще вернуться.

Анализ истории, культуры, этнографии калмыки, разговор об этом в прямом эфире, ответы на вопросы радиослушателей – вот цели программы «Наследие». Услышать и увидеть передачу можно и в онлайн-режиме на сайте Вести Калмыкия точка ру.

Программа «Наследие» выходит в прямом эфире 2 раза в месяц, по понедельникам в 13 часов 14 минут радиослушатели могут также задавать свои вопросы участникам по телефону 4-11-26.



Другие новости по теме:

  • Радио России – Калмыкия запустила новый проект «Наследие»
  • В прямом эфире программы «Здесь и сейчас» самые актуальные вопросы
  • Актуальные темы в прямом эфире
  • Радио России «Калмыкия» начинает прямую видеотрансляцию
  • ГТРК «Калмыкия» запускает новый проект
  • В Калмыкии пройдут мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине формирования 110-ой кавалерийской дивизии
  • Подвиг 110-й отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии войдет в фильм «321-я Сибирская»
  • Почтить память земляков в хуторе Ажинов приехала делегация из Калмыкии
  • Создание памятника бойцам 110 Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии обсудили в Элисте
  • В Ростовской области почтили память воинов 110 отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Считаете ли Вы сдачу ЕГЭ в этом году удовлетворительной?

    Да. Задания по выбранным предметам выполнили хорошо
    Пока испытания проходим не столь успешно, как хотелось бы
    Судить будем по итогам всей экзаменационной кампании


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июнь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.