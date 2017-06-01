Победители конкурса "Теегин Айс" вернулись из Артека

Победители прошедшего в нынешнем году детского телевизионного конкурса песни на калмыцком языке «Теегин айс» помимо ценных призов получили уникальную возможность побывать в Международном детском центре «Артек». Ребята уже отдохнули в знаменитом лагере и поделились впечатлениями с нашей съемочной группой.



Амуланга Хичеева, обладательница 3 места в конкурсе Теегин айс, принимала участие в проекте уже в третий раз. А песню «Гурвн альмн», принесшую ей признание на конкурсе, любит с детства. Амуланга признается, что побывать в Артеке мечтала всегда. Три недели пролетели незаметно.



Сейчас Амуланга работает в трудовом лагере, в пользой проводит дни летних каникул. И часто вспоминает детский телевизионный песенный конкурс «Теегин Айс» и новых друзей, с которыми поддерживает связь до сих пор.



Амуля была в Артеке вместе с Дельгир Горяевой. Песня МАнжин Байр в её исполнении была оценена строгим жюри по достоинству. Она стала второй в этом песенном состязании. Деля 4 года играет на домбре. И признается, что не могла не взять с собой любимый инструмент.



Впереди у школьниц еще все лето. И в новом учебном году, поделились девушки, они будут готовиться к очередному конкурсу Теегин Айс. Победители прошедшего в нынешнем году детского телевизионного конкурса песни на калмыцком языке «Теегин айс» помимо ценных призов получили уникальную возможность побывать в Международном детском центре «Артек». Ребята уже отдохнули в знаменитом лагере и поделились впечатлениями с нашей съемочной группой.Амуланга Хичеева, обладательница 3 места в конкурсе Теегин айс, принимала участие в проекте уже в третий раз. А песню «Гурвн альмн», принесшую ей признание на конкурсе, любит с детства. Амуланга признается, что побывать в Артеке мечтала всегда. Три недели пролетели незаметно.Сейчас Амуланга работает в трудовом лагере, в пользой проводит дни летних каникул. И часто вспоминает детский телевизионный песенный конкурс «Теегин Айс» и новых друзей, с которыми поддерживает связь до сих пор.Амуля была в Артеке вместе с Дельгир Горяевой. Песня МАнжин Байр в её исполнении была оценена строгим жюри по достоинству. Она стала второй в этом песенном состязании. Деля 4 года играет на домбре. И признается, что не могла не взять с собой любимый инструмент.Впереди у школьниц еще все лето. И в новом учебном году, поделились девушки, они будут готовиться к очередному конкурсу Теегин Айс.



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