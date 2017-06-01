45 лет – СПК «Буругшун» Яшалтинского района

Хозяйство «Буругшун» Яшалтинского района отметило 45-летний юбилей. Это основное селообразующее хозяйство, занимающееся растениеводством и животноводством. Стоит отметить, что оно является племенным репродуктором крупного рогатого скота, а по выращиванию зерна находится в числе лидеров в республике. Поздравить юбиляров приехали Председатель Народного Хурала Анатолий Козачко, министр сельского хозяйства Баатр Болаев и руководство Яшалтинского района.



С песнями и плясками встретили местные жители юбилей родного СПК. «Буругшун» - единственное селообразующее хозяйство Весёловского СМО. Здесь в мире и согласии проживают 580 человек разных национальностей и вероисповЕдания. Для каждого созданы комфортные условия, есть школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, молодежный центр с игровой площадкой, буддийская ступа и церковь. Дороги на подъездах к селу заасфальтированы. И все это благодаря усердному труду самих жителей, большинство которых работает в СПК «Буругшун». За последние несколько лет на улучшение социальной жизни села предприятие направило около 60 миллионов рублей.



Эдуард Макадуров - слесарь высшего разряда, он пробовал работать в разных хозяйствах республики, но нигде не нашел таких условий труда и заработной платы как в СПК «Буругшун».



В честь юбилея предприятия слесарь Макадуров был награжден почетным дипломом Народного Хурала, который ему вручил лично Анатолий Козачко.



На юбилей одного из передовых хозяйств республики приехал и глава аграрного ведомства Баатр Болаев. По его словам, «Буругшун» это пример для многих сельхозтоваропроизводителей.



«Буругшун» - один из лидеров по производству зерна в районе и в республике в целом, также здесь расположен племенной репродуктор по выращиванию крупного рогатого скота. Ежегодно хозяйство платит в казну региона немалые налоги. Так за прошлый год бюджет Калмыкии пополнился на 17 миллионов рублей благодаря труженикам СПК «Буругшун», пенсионных взносов уплачено 6 миллионов. При этом предприятие не берет кредитов.



На сегодняшний день в хозяйстве завершены весенние полевые работы, получен стопроцентный приплод молодняка КРС и овец. В этом году «буругшунцы» ждут урожай не менее 12 тысяч тонн зерна с трех тысяч гектаров земли. Ну а пока готовят технику к предстоящей уборке урожая. Хозяйство «Буругшун» Яшалтинского района отметило 45-летний юбилей. Это основное селообразующее хозяйство, занимающееся растениеводством и животноводством. Стоит отметить, что оно является племенным репродуктором крупного рогатого скота, а по выращиванию зерна находится в числе лидеров в республике. Поздравить юбиляров приехали Председатель Народного Хурала Анатолий Козачко, министр сельского хозяйства Баатр Болаев и руководство Яшалтинского района.С песнями и плясками встретили местные жители юбилей родного СПК. «Буругшун» - единственное селообразующее хозяйство Весёловского СМО. Здесь в мире и согласии проживают 580 человек разных национальностей и вероисповЕдания. Для каждого созданы комфортные условия, есть школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, молодежный центр с игровой площадкой, буддийская ступа и церковь. Дороги на подъездах к селу заасфальтированы. И все это благодаря усердному труду самих жителей, большинство которых работает в СПК «Буругшун». За последние несколько лет на улучшение социальной жизни села предприятие направило около 60 миллионов рублей.Эдуард Макадуров - слесарь высшего разряда, он пробовал работать в разных хозяйствах республики, но нигде не нашел таких условий труда и заработной платы как в СПК «Буругшун».В честь юбилея предприятия слесарь Макадуров был награжден почетным дипломом Народного Хурала, который ему вручил лично Анатолий Козачко.На юбилей одного из передовых хозяйств республики приехал и глава аграрного ведомства Баатр Болаев. По его словам, «Буругшун» это пример для многих сельхозтоваропроизводителей.«Буругшун» - один из лидеров по производству зерна в районе и в республике в целом, также здесь расположен племенной репродуктор по выращиванию крупного рогатого скота. Ежегодно хозяйство платит в казну региона немалые налоги. Так за прошлый год бюджет Калмыкии пополнился на 17 миллионов рублей благодаря труженикам СПК «Буругшун», пенсионных взносов уплачено 6 миллионов. При этом предприятие не берет кредитов.На сегодняшний день в хозяйстве завершены весенние полевые работы, получен стопроцентный приплод молодняка КРС и овец. В этом году «буругшунцы» ждут урожай не менее 12 тысяч тонн зерна с трех тысяч гектаров земли. Ну а пока готовят технику к предстоящей уборке урожая.



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