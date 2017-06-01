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Вчера, 12:03

В Элисте продолжается демонтаж нестационарных торговых объектов


В Элисте продолжается демонтаж нестационарных торговых объектовВ Элисте продолжается демонтаж нестационарных торговых объектов, которые стоят десятилетиями без каких- либо разрешительных документов и являются небезопасными. Уже демонтировано 19 ларьков. Столько же объектов убрали сами хозяева.

Вблизи жилого дома и проезжей части в центре Элисты в торговом павильоне под названием «Пресса» обнаружили настоящую закусочную. Полный газовый баллон, плита и посуда. О том, что здесь когда-то продавали печатные издания, напоминает только коробка найденных карандашей. Владелец ларька так и не объявился. Потому трехтонный объект было решено демонтировать.

Очередной ряд заброшенных торговых павильонов - по улице Пюрбеева. Предписание администрации и на этой «Чебуречной». Замок давно сгнил. Выяснилось, что ларек не функционирует более пяти лет. Внутри - холодильник, газовая плита, обогреватель, несколько подушек и матрац. А, к примеру, на хозяина этого ларька, который расположен по улице Клыкова, уже составлен акт и выписан административный штраф на сумму две с половиной тысячи рублей. Однако, убирать свой торговый объект самостоятельно владелец не спешит. На сегодняшний день специалистами отдела по земельным и имущественным отношениям администрации уже выдано 27 предписаний. За неисполнение – составлено 15 актов.

Чаще всего такие магазинчики располагаются вблизи жилых массивов. В погоне за длинным рублем предприниматели идут на все, невзирая на архитектурные нормы. А вот мнение элистинцев по поводу ларьков разделилось.

Сегодня администрацией города проводится инвентаризация нестационарных торговых объектов. Выявлено еще около 30 заброшенных ларьков. И если в ближайшее время павильоны не уберут сами хозяева, то их собственность ждет демонтаж.



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