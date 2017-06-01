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Вчера, 18:00

Состоялось очередное совещание администрации Элисты


Состоялось очередное совещание администрации ЭлистыОхрана общественного порядка, проведение выпускных вечеров, покос травы и многое другое обсудили сегодня на очередном совещании в администрации города. Сегодня выпускники сдали последний экзамен, один рывок остался до получения заветного документа – аттестата и тысячи мальчишек и девчонок выйдут во взрослую жизнь. Одним из главных событий в жизни вчерашних школьников станет выпускной бал. К этому событию они готовятся одновременно с нелегкими испытаниями – это сдача ЕГЭ. Сегодня эта тема стала одной из главных на очередной планерке в администрации города. Ведь этот праздник должен запомниться как родителям, так и самим выпускникам.

23 июня по всей России стартуют выпускные балы. Их с нетерпением ждут ребята, без пяти минут абитуриенты. Как и в предыдущие годы, безопасность в период проведения праздника, будут обеспечивать тысячи сотрудников правопорядка. Ограничения те же: запрещено отмечать выпускной в питейных заведениях. Встреча рассвета, по традиции, разрешена только в присутствии родителей. Как было озвучено, в целях безопасности уже вечером в пятницу будет перекрыт въезд на территорию Пагоды семи дней. Начало мероприятий в 21 час.

Говорил и о недавнем случае нападения домашних питомцев. В поселке Аршан шесть человек, в том числе дети, пострадали от укуса кошки. Бешенство ее подтверждено лабораторно. Кроме того, совсем рядом в поселке Нарын зафиксирован случай бешенства среди крупного рогатого скота. Специалисты станции по борьбе с болезнями животных обработали подворья и провели вакцинацию. Планируется ввод карантина на 2 месяца на территории этих объектов.

Кроме того, покос травы в черте Элисты будет осуществляться дополнительной бригадой. По словам директора Управления городского зеленого хозяйства, приобретен необходимый инвентарь, увеличен штат рабочих, выведена спецтехника по выкосу травостоя на въездах в город. А в выходные специалисты провели дезинсекцию общественных мест, парков, скверов и аллей. В ближайшее время планируют обработать территорию центрального хурула и епархии.

Совещания по актуальным проблемам столицы проводятся в администрации Элисты еженедельно. По мнению участников, это помогает получить реальную картину и во многом систематизирует работу всех городских служб.



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