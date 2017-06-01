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Вчера, 21:08

Никто не останется без поддержки


Никто не останется без поддержкиСегодня глава республики Алексей Орлов провел рабочее совещание. Главным стал вопрос о выплате компенсаций гражданам, чьи дома пострадали от проливных дождей. Тогда после разгула стихии главой региона кабинету министров были даны поручения об оказании помощи пострадавшим и принятии мер по ликвидации последствий. Так же был разработан комплекс мер по расчистке русла Элистинки.

В самом начале совещания главу республики Алексея Орлова интересовал вопрос, какие ведутся работы по расчистке русла реки Элистинка. В южной части города, в районе улицы Кирова, до сих пор есть места, где самовольно гражданами были возведены строения. Которые перекрывают часть русла и ливневые стоки.

После первого потопа в феврале текущего года, для устранения последствий и очистки русла, Алексеем Орловым даны были указания из республиканского бюджета выделить средства на проведение всех работ. Но указания не были исполнены в полном объеме.

Что касается выплат пострадавшим, то как было озвучено все граждане, чьи подворья были затоплены в результате февральских ливней, уже в полном объеме получили причитающиеся им компенсации. Общая сумма выплат составила три с половиной миллиона рублей.

Кроме того, по результатам обследования частного сектора после майских проливных дождей пятнадцать подворий так же получат финансовую помощь для устранения последствий не погоды.

Так же был рассмотрен вопрос о проведении разъяснительной работы с населением о необходимости страховать свое имущество.



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