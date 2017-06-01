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Сегодня, 11:58

В летнем лагере «Сайгачонок» открылась первая смена


В летнем лагере «Сайгачонок» открылась первая сменаВ летнем лагере «Сайгачонок» началась первая смена. 80 ребят из всей республики проведут здесь три недели. Всего за лето лагерь планирует оздоровить 240 детей.

Всего в лагере отдыхают 80 детей в возрасте от 7 до 12 лет, все поделены на отряды, у каждого есть оригинальное название и девиз.

Скучать ребятам некогда, каждый день расписан по часам. Кружок изобразительного искусства, подвижные игры, эстафеты, занятия музыкой, все это нравится детям. Здесь они учатся общаться со своими сверстниками, становятся более раскрепощенными. От желающих поделиться своими впечатлениями не было отбоя.

Тематика 1-й смены лагеря «Волонтеры природы». Ребята вместе с воспитателями и вожатыми учатся беречь природу края, знакомятся с ее богатством и разнообразием.

В лагере организовано 5 – разовое питание. По словам работников кухни, дети, набегавшись и наигравшись, буквально сметают все со столов. В меню любимые всеми блюда.

За здоровьем маленьких защитников природы тоже пристально следят. По прибытии в лагерь каждого обязательно взвешивают, чтобы потом оценить насколько оздоровился ребенок за 21 день. Медсестра ежедневно проводит офтальмотренинги, чтобы помочь разгрузить глаза после учебного года, предусмотрены витаминизация и ароматерапия.

Дети с нетерпением ждут, когда начнутся водные закаливающие процедуры. Бассейн уже набран, ждут, когда температура воздуха на улице поднимется до климатической нормы. Оздоравливаются в «Сайгачонке» дети из многодетных и малоимущих семей со всей республики.

Не менее интересно проходят здесь т вечера. С традиционными дискотеками и песнями под гитару.



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