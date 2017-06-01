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Сегодня, 11:56

24 июня состоится финал конкурса «Сокровище Калмыкии»


24 июня состоится финал конкурса «Сокровище Калмыкии»Впервые на большой арене нового спорткомплекса пройдет масштабное мероприятие. 24 июня там состоится финал республиканского конкурса «Сокровище Калмыкии». Как отметил глава республики главная задача, обеспечить безопасность граждан. А проведение конкурса не должно повлиять на график тренировок занимающихся на базе центра спортивных секций.
По словам организаторов, вход на мероприятие будет бесплатный. На сегодняшний день вместимость большой арены до 1,5 тысячи человек.



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