Заслуженных медработников наградили в Элисте

Поздравления и слова благодарности сегодня звучали в адрес врачей, фельдшеров, медицинских сестёр в зале заседания правительства. На торжественном собрании, посвященном Дню медицинского работника, глава республики Алесей Орлов отметил, что здравоохранение Калмыкии всегда было и остается на высоком уровне. За последние годы было сделано немало. Это и материально- техническое переоснащение больниц, строительство и реконструкция новых, к примеру, Диалезный центр, реконструкция перинатального центра, республиканского детского центра, онкологического диспансера. Но всегда на первом месте остается человек - врачи и медицинские сестры.



Более пятидесяти работников были удостоены наград. В том числе почетные грамоты Минздрава России, почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Калмыкии» и «Заслуженный врач республики». Поздравления и слова благодарности сегодня звучали в адрес врачей, фельдшеров, медицинских сестёр в зале заседания правительства. На торжественном собрании, посвященном Дню медицинского работника, глава республики Алесей Орлов отметил, что здравоохранение Калмыкии всегда было и остается на высоком уровне. За последние годы было сделано немало. Это и материально- техническое переоснащение больниц, строительство и реконструкция новых, к примеру, Диалезный центр, реконструкция перинатального центра, республиканского детского центра, онкологического диспансера. Но всегда на первом месте остается человек - врачи и медицинские сестры.Более пятидесяти работников были удостоены наград. В том числе почетные грамоты Минздрава России, почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Калмыкии» и «Заслуженный врач республики».



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