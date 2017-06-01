ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:54

Заслуженных медработников наградили в Элисте


Заслуженных медработников наградили в ЭлистеПоздравления и слова благодарности сегодня звучали в адрес врачей, фельдшеров, медицинских сестёр в зале заседания правительства. На торжественном собрании, посвященном Дню медицинского работника, глава республики Алесей Орлов отметил, что здравоохранение Калмыкии всегда было и остается на высоком уровне. За последние годы было сделано немало. Это и материально- техническое переоснащение больниц, строительство и реконструкция новых, к примеру, Диалезный центр, реконструкция перинатального центра, республиканского детского центра, онкологического диспансера. Но всегда на первом месте остается человек - врачи и медицинские сестры.

Более пятидесяти работников были удостоены наград. В том числе почетные грамоты Минздрава России, почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Калмыкии» и «Заслуженный врач республики».



Другие новости по теме:

  • Медицинских работников поздравили с наступающим профессиональным праздником
  • В правительстве состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника
  • Глава Калмыкии Алексей Орлов вручил федеральные награды
  • Врачи онкологического диспансера проведут прием в Яшкуле
  • Алексей Орлов поздравил работников сельского хозяйства Калмыкии с профессиональным праздником
  • Улучшена материально-техническая база перинатального центра
  • Звание «Заслуженный работник физической культуры России» присвоено 3 ветеранам спорта Калмыкии
  • Сотрудники Госавтоинспекции сегодня отмечают профессиональный праздник
  • Расходы на здравоохранение Калмыкии сократились больше чем на 12 млн рублей
  • Калмыцкое казначейство отметило юбилей

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Считаете ли Вы сдачу ЕГЭ в этом году удовлетворительной?

    Да. Задания по выбранным предметам выполнили хорошо
    Пока испытания проходим не столь успешно, как хотелось бы
    Судить будем по итогам всей экзаменационной кампании


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июнь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.