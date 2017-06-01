Калмыкия стала участницей программы «Формирование комфортной городской среды»

На рабочем заседании межведомственной комиссии по программе «Формирование комфортной городской среды» стало известно, сколько дворов и общественных территорий республики примут участие в этом федеральном проекте. К сегодняшнему дню собраны заявки от населения на благоустройство территорий и завершены все общественные обсуждения на эту тему.



Калмыкия наряду с другими регионами страны стала участницей этого приоритетного проекта и получила на его реализацию более 56 миллионов рублей из федерального бюджета. Около шести миллионов составило региональное софинансирование. До 1 июля органы местного самоуправления обязаны утвердить муниципальную программу, с указанием конкретных адресов и перечня работ по благоустройству дворовых территорий. Должны быть утверждены и дизайн -проекты каждого двора. Задача жилищно-коммунального ведомства -контролировать, чтобы при проведении работ были учтены пожелания жильцов.



Обязательной программой благоустройства предусмотрено асфальтирование проездов, тротуаров, освещение двора, установка скамеек и урн для мусора. Есть и дополнительные виды работ – установка детских и спортивных площадок, оборудование парковочных мест, озеленение. В реализации проекта должны принимать участие и сами жильцы. Все решения по благоустройству территорий зависят только от их активности.



Среди районов республики, которые изъявили желание благоустроить свои территории - Яшалтинский и Ики-бурульский. И в обязательном порядке Элиста, как столица региона. Львиная доля денег -25 миллионов рублей - направлена именно на реализацию проекта в городе. В список вошли 10 дворов многоэтажек, парк Дружба и сквер преподобного Сергия Радонежского.



А в Ики-Бурульском районе близится к завершению первый этап строительства детской игровой площадки в парковой зоне поселка. Уже на следующей неделе местная детвора сможет кататься на качелях и горках. Предусмотрено и обустройство дворовых территорий. Дело в том, что еще до этого проекта в бюджете были заложены средства на реализацию этих мероприятий.



Работы ведутся и в Яшалте. Все мероприятия по благоустройству должны завершиться до конца 2017 года. Этот проект рассчитан до 2022 года. Так что, большинство дворовых территорий будут благоустроены в ближайшие пять лет. На рабочем заседании межведомственной комиссии по программе «Формирование комфортной городской среды» стало известно, сколько дворов и общественных территорий республики примут участие в этом федеральном проекте. К сегодняшнему дню собраны заявки от населения на благоустройство территорий и завершены все общественные обсуждения на эту тему.Калмыкия наряду с другими регионами страны стала участницей этого приоритетного проекта и получила на его реализацию более 56 миллионов рублей из федерального бюджета. Около шести миллионов составило региональное софинансирование. До 1 июля органы местного самоуправления обязаны утвердить муниципальную программу, с указанием конкретных адресов и перечня работ по благоустройству дворовых территорий. Должны быть утверждены и дизайн -проекты каждого двора. Задача жилищно-коммунального ведомства -контролировать, чтобы при проведении работ были учтены пожелания жильцов.Обязательной программой благоустройства предусмотрено асфальтирование проездов, тротуаров, освещение двора, установка скамеек и урн для мусора. Есть и дополнительные виды работ – установка детских и спортивных площадок, оборудование парковочных мест, озеленение. В реализации проекта должны принимать участие и сами жильцы. Все решения по благоустройству территорий зависят только от их активности.Среди районов республики, которые изъявили желание благоустроить свои территории - Яшалтинский и Ики-бурульский. И в обязательном порядке Элиста, как столица региона. Львиная доля денег -25 миллионов рублей - направлена именно на реализацию проекта в городе. В список вошли 10 дворов многоэтажек, парк Дружба и сквер преподобного Сергия Радонежского.А в Ики-Бурульском районе близится к завершению первый этап строительства детской игровой площадки в парковой зоне поселка. Уже на следующей неделе местная детвора сможет кататься на качелях и горках. Предусмотрено и обустройство дворовых территорий. Дело в том, что еще до этого проекта в бюджете были заложены средства на реализацию этих мероприятий.Работы ведутся и в Яшалте. Все мероприятия по благоустройству должны завершиться до конца 2017 года. Этот проект рассчитан до 2022 года. Так что, большинство дворовых территорий будут благоустроены в ближайшие пять лет.



Смотреть полный выпуск новостей



