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Сегодня, 10:00

На борьбу с саранчовыми будут выделены дополнительные средства.


На борьбу с саранчовыми будут выделены дополнительные средства.На борьбу с саранчовыми будут выделены дополнительные средства. С сегодняшнего дня в качестве эксперимента будут применять новые технологии для истребления опасных насекомых. В целом ситуация под контролем. Уже обработано ядохимикатами 76 тысяч гектаров. А это бОльшая часть площадей. На эти цели из резервного фонда республиканского Правительства было выделено четыре миллиона рублей. Ситуация осложняется тем, что многие фермеры не проводят требуемы мероприятия, хотя согласно договорам аренды они несут обязательства по неухудшению пастбищных условий. В отношении их будут применяться соответствующие меры – вплоть до расторжения договОров аренды в судебном порядке. Игорь Зотов призвал коллег работать в тесном взаимодействии и с соседними регионами. А также усилить контроль над состоянием сельхозугодий.



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