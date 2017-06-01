По данным Роспотребнадзора в республике подтверждено 10 случаев КГЛ

По данным Роспотребнадзора в республике у 10 больных диагноз Крымская Геморрагическая лихорадка лабораторно подтвержден. В этом году жертвами опасных насекомых стали более 360 человек, из них - 142 ребенка до 14 лет. В управлении еженедельно проводится мониторинг ситуации. В столице уже приступили к обработке противоклещевыми препаратами мест массового скопления людей и зон отдыха. Сотрудники Роспотребнадзора, просят жителей быть предельно осторожными при выезде на природу и соблюдать необходимые требования безопасности, а так же призывают не заниматься самолечением и при повышении температуры и появлении иных симптомов обращаться за квалифицированной помощью. По данным Роспотребнадзора в республике у 10 больных диагноз Крымская Геморрагическая лихорадка лабораторно подтвержден. В этом году жертвами опасных насекомых стали более 360 человек, из них - 142 ребенка до 14 лет. В управлении еженедельно проводится мониторинг ситуации. В столице уже приступили к обработке противоклещевыми препаратами мест массового скопления людей и зон отдыха. Сотрудники Роспотребнадзора, просят жителей быть предельно осторожными при выезде на природу и соблюдать необходимые требования безопасности, а так же призывают не заниматься самолечением и при повышении температуры и появлении иных симптомов обращаться за квалифицированной помощью.



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