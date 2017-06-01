Миграционная служба в Калмыкии отмечает 25 лет со дня создания

С помощью Портала государственных услуг теперь можно оформить российский или заграничный паспорт с 70-процентной скидкой. Сегодня отмечается 25-лет со дня создания миграционной службы в Калмыкии. За эти годы служба претерпела ряд реорганизаций и реформ. Но, контроль и надзорная деятельность за незаконно пребывающими иностранными гражданами, выявление административных правонарушений среди них, оказание госуслуг населению, выдача паспортов гражданина России остаются приоритетными и сегодня. Миграционная обстановка в Калмыкии стабильна. Всего в республике на миграционном учете состоит более двух тысяч человек. Здесь работает более тысячи иностранных граждан. 90 процентов оформляют трудовой патент. С помощью Портала государственных услуг теперь можно оформить российский или заграничный паспорт с 70-процентной скидкой. Сегодня отмечается 25-лет со дня создания миграционной службы в Калмыкии. За эти годы служба претерпела ряд реорганизаций и реформ. Но, контроль и надзорная деятельность за незаконно пребывающими иностранными гражданами, выявление административных правонарушений среди них, оказание госуслуг населению, выдача паспортов гражданина России остаются приоритетными и сегодня. Миграционная обстановка в Калмыкии стабильна. Всего в республике на миграционном учете состоит более двух тысяч человек. Здесь работает более тысячи иностранных граждан. 90 процентов оформляют трудовой патент.



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