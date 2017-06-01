В поселке Адык состоялось торжественное открытие Парка отдыха

В поселке Адык Черноземельского района состоялось торжественное открытие Парка отдыха, посвященного 60-летию массового возвращения адыковцев на Родину. Парк построен на совместные средства сельскохозяйственного производственного кооператива «Племенной завод Первомайский» и самих жителей поселка Адык.



Заслуженный механизатор Калмыкии Хавтха Берикович Бюрчиев, как и его младшая сестра Халгр Наминова, которым была оказана честь открыть новый парк отдыха, были в числе насильственно депортированных в 43-м из п.Адык и тех, кто вернулся 15 июня 1957 года на Родину. Тогда из Болотненского района Новосибирской области эшелоном приехало 100 семей.

Осуществление мечты –дело не одного десятилетия. Селообразующим предприятием п.Адык на протяжении многих лет является сельскохозяйственный производственный кооператив «Племенной завод Первомайский - один из лучших хозяйств страны, а его руководитель заслуженный работник сельского хозяйства России Валерий Астаевич Болдырев - Герой Калмыкии,



И успешно решает социально-культурные задачи селян. В настоящее время Адык – это благоустроенный поселок с современной инфраструктурой. Новый парк это второй центр культурного отдыха. Первый находится рядом с сельским домом культуры и аллеей героев. Ну а нынешний является продолжением спортивно-культурного центра, куда входят физкультурно-оздоровительный комплекс, футбольная и баскетбольная площадки. Сам парк состоит из двух игровых площадок для детей разного возраста, центральной аллеи с освещенными фонтанами и фруктового сада. В посадке сотни саженцев и благоустройстве парка принимали участие и стар, и млад. Такого парка на сегодняшний день нет не только в других селах, но и в районных центрах республики.

Поздравить адыковцев со знаменательным событием приехали руководители всех звеньев муниципальных образований Черноземельского района.



Никого не оставил равнодушным концерт артистов из столицы Калмыкии и юных дарований Черноземелья. Ну а литературно-музыкальная постановка, подготовленная силами сельчан «Позвала меня степь родная, благославив на счастливую жизнь» напомнила вновь собравшимся о главной цели значимого события - увековечить память о старшем поколении, которые не смотря на тяготы и невзгоды всегда верили в лучшее. В поселке Адык Черноземельского района состоялось торжественное открытие Парка отдыха, посвященного 60-летию массового возвращения адыковцев на Родину. Парк построен на совместные средства сельскохозяйственного производственного кооператива «Племенной завод Первомайский» и самих жителей поселка Адык.Заслуженный механизатор Калмыкии Хавтха Берикович Бюрчиев, как и его младшая сестра Халгр Наминова, которым была оказана честь открыть новый парк отдыха, были в числе насильственно депортированных в 43-м из п.Адык и тех, кто вернулся 15 июня 1957 года на Родину. Тогда из Болотненского района Новосибирской области эшелоном приехало 100 семей.Осуществление мечты –дело не одного десятилетия. Селообразующим предприятием п.Адык на протяжении многих лет является сельскохозяйственный производственный кооператив «Племенной завод Первомайский - один из лучших хозяйств страны, а его руководитель заслуженный работник сельского хозяйства России Валерий Астаевич Болдырев - Герой Калмыкии,И успешно решает социально-культурные задачи селян. В настоящее время Адык – это благоустроенный поселок с современной инфраструктурой. Новый парк это второй центр культурного отдыха. Первый находится рядом с сельским домом культуры и аллеей героев. Ну а нынешний является продолжением спортивно-культурного центра, куда входят физкультурно-оздоровительный комплекс, футбольная и баскетбольная площадки. Сам парк состоит из двух игровых площадок для детей разного возраста, центральной аллеи с освещенными фонтанами и фруктового сада. В посадке сотни саженцев и благоустройстве парка принимали участие и стар, и млад. Такого парка на сегодняшний день нет не только в других селах, но и в районных центрах республики.Поздравить адыковцев со знаменательным событием приехали руководители всех звеньев муниципальных образований Черноземельского района.Никого не оставил равнодушным концерт артистов из столицы Калмыкии и юных дарований Черноземелья. Ну а литературно-музыкальная постановка, подготовленная силами сельчан «Позвала меня степь родная, благославив на счастливую жизнь» напомнила вновь собравшимся о главной цели значимого события - увековечить память о старшем поколении, которые не смотря на тяготы и невзгоды всегда верили в лучшее.



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