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Сегодня, 12:14

В Элисте подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года»


В Элисте подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года»В Элисте подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». В нём приняли участие 13 семей из районов республики и степной столицы. Участники боролись за право стать лучшими в номинациях «Молодая семья», «Семья, проживающая в сельской местности», «Золотая семья», «Хранители традиций».

На суд жюри и зрителей участники представили визитную карточку, рассказали и показали, как в кругу своих родных отмечают любимые семейные праздники, а также продемонстрировали портфолио своей семьи. Семья Соспиновых вместе уже 51 год. Тамара Буджиевна и Николай Баюрович воспитали двоих сыновей, четверых внуков. Главный секрет семейного долголетия, говорит супруга, в умении слышать другого. На конкурсе Соспиновы выступили в номинации «Золотая семья»

А семья Обшиевых из поселка Кетченеры, представляла номинацию «Семья из сельской местности», но это прекрасный пример и сельской и многодетной семьи. Оксана и Александр вместе уже 12 лет, растят троих детей. Так сложилось, что папа увлекается спортом, а мама творческая натура. В конкурсе решили принять участие, чтобы показать, как могут удачно соединяться разные увлечения в одной семье.

В конкурсе приняли участие 13 семей. По словам министра социального развития, труда и занятости населения республики Марины Ользятиевой, ежегодно количество участников только растет. И это свидетельствует о том, что предлагаемые сегодня меры поддержки семей дают свои результаты.

По результатам конкурса победителем в номинации "Молодая семья» стали Нарин-Шариновы из Элисты, «Золотой семьей» названы Кекнохаевы из села Троицкое, Целинного района. Чета Жидченко из целинного района победила в номинации "Сельская семья». Ну а хранителями семейных традиций и победителем Гран-при регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» стали - Инжеевы из Лагани. Они и представят республику в финале, который пройдет в ноябре в Москве.



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