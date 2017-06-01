Заповедник «Чёрные земли» будет расширен. Это необходимо для оптимального контроля над популяцией сайгака на территории республики. Заповедник будет соединён своеобразным коридором с государственным природным заказником федерального значения «Меклетинский», расположенным к юго-западу. То есть расширению подвергнется западная, южная и северная стороны заповедника. Будут затронуты территории Черноземельского и Яшкульского районов. Как поясняют в региональном правительстве, в природоохранной зоне отсутствуют ограничения на хозяйственную деятельность, значит фермеры, ведущую свою деятельность в пределах заповедника, не будут ограничены в правах. Но при этом вводится ряд ограничений на ведение геологоразведочных работ. А также на территории заповедника полностью запрещена охота. Заповедник «Чёрные земли» будет расширен. Это необходимо для оптимального контроля над популяцией сайгака на территории республики. Заповедник будет соединён своеобразным коридором с государственным природным заказником федерального значения «Меклетинский», расположенным к юго-западу. То есть расширению подвергнется западная, южная и северная стороны заповедника. Будут затронуты территории Черноземельского и Яшкульского районов. Как поясняют в региональном правительстве, в природоохранной зоне отсутствуют ограничения на хозяйственную деятельность, значит фермеры, ведущую свою деятельность в пределах заповедника, не будут ограничены в правах. Но при этом вводится ряд ограничений на ведение геологоразведочных работ. А также на территории заповедника полностью запрещена охота.



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