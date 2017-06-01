Калмыкия простилась с известным публицистом

Николай Яковлевич считал, что ему повезло в начале, когда он вернувшись из Сибири, попал в газету «Хальмг унн». Он начинал корректором, а потом уже приобщился к журналистике. Здесь он отработал 15 лет.

Потом по возрастающей: 16 лет в Комитете по телевидению и радиовещанию, а последние 18 лет был ответсекретарем в журнале «Теегин герл». Что удивительно, его трудовая жизнь была постоянно связана со средствами массовой информации.

Здесь за эти годы сменилось несколько поколений. С приходом новых технологий расширились и творческие возможности, но суть журналисткой работы осталась прежней.



С журналистики начиналась и его писательская деятельность, и то, что его литературные труды были опубликованы и в журналах, и отдельными сборниками, говорит о том, что они востребованы и сегодня.



Почти полвека Николай Яковлевич отдал журналистике и все эти годы он старался передать в своих работах мнение своих сограждан, их интересы, думы и чаяния, потому что главное в журналисткой работе – это человек. И жизненный принцип у него простой: «боишься - не делай, делаешь - не бойся, а сделал - не сожалей», и он его никогда не подводил. Николай Яковлевич считал, что ему повезло в начале, когда он вернувшись из Сибири, попал в газету «Хальмг унн». Он начинал корректором, а потом уже приобщился к журналистике. Здесь он отработал 15 лет.Потом по возрастающей: 16 лет в Комитете по телевидению и радиовещанию, а последние 18 лет был ответсекретарем в журнале «Теегин герл». Что удивительно, его трудовая жизнь была постоянно связана со средствами массовой информации.Здесь за эти годы сменилось несколько поколений. С приходом новых технологий расширились и творческие возможности, но суть журналисткой работы осталась прежней.С журналистики начиналась и его писательская деятельность, и то, что его литературные труды были опубликованы и в журналах, и отдельными сборниками, говорит о том, что они востребованы и сегодня.Почти полвека Николай Яковлевич отдал журналистике и все эти годы он старался передать в своих работах мнение своих сограждан, их интересы, думы и чаяния, потому что главное в журналисткой работе – это человек. И жизненный принцип у него простой: «боишься - не делай, делаешь - не бойся, а сделал - не сожалей», и он его никогда не подводил.



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