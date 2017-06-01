День России в Калмыкии отметили Парадом Дружбы народов

Калмыкия прошла в одной колонне вместе со всей Россией. Государственный праздник в степном регионе был отмечен с размахом. Плечом к плечу вместе прошли представители разных национальностей.

Этой дружбе и было посвящено праздничное шествие»Парад Дружбы народов». Его участники прошли от памятника Будды Шакьямуни к культурному комплексу «Пагода Семи дней».



В Калмыкии в мире и согласии проживают представители более девяноста национальностей. В колонне тысячи жителей и гостей республики.



Еще одна добрая традиция этого праздника - торжественная церемония вручения паспортов в День России главный документ из рук главы республики получили 15 юных жителей Калмыкии. Среди них отличники, спортсмены, победители конкурсов, соревнований и олимпиад.



Этот праздник имеет огромное значение для страны и республики, отметила руководитель региональной общественной палаты.



Представители всех национальностей, проживающих в Калмыкии, прошли в едином марше. Казахский культурный центр «Жерлестер» приехали поддержать их земляки из Астраханской области.



Самая многочисленная колонна была у представителей Дагестанской диаспоры.



Участники парада еще раз доказали, что жители Калмыкии, вне зависимости от национальности, вероисповедания - един.



Здесь же на площади развернулись этностаны. Участники праздника не только отведали национальные блюда, но и познакомились с обычаями, бытом и культурой разных народов.



В этом году День России отметили сразу на четырех площадках города. Главная цель - продемонстрировать международному сообществу единство, сплоченность и общность жителей региона, по мнению всех участников, была с успехом достигнута. Калмыкия прошла в одной колонне вместе со всей Россией. Государственный праздник в степном регионе был отмечен с размахом. Плечом к плечу вместе прошли представители разных национальностей.Этой дружбе и было посвящено праздничное шествие»Парад Дружбы народов». Его участники прошли от памятника Будды Шакьямуни к культурному комплексу «Пагода Семи дней».В Калмыкии в мире и согласии проживают представители более девяноста национальностей. В колонне тысячи жителей и гостей республики.Еще одна добрая традиция этого праздника - торжественная церемония вручения паспортов в День России главный документ из рук главы республики получили 15 юных жителей Калмыкии. Среди них отличники, спортсмены, победители конкурсов, соревнований и олимпиад.Этот праздник имеет огромное значение для страны и республики, отметила руководитель региональной общественной палаты.Представители всех национальностей, проживающих в Калмыкии, прошли в едином марше. Казахский культурный центр «Жерлестер» приехали поддержать их земляки из Астраханской области.Самая многочисленная колонна была у представителей Дагестанской диаспоры.Участники парада еще раз доказали, что жители Калмыкии, вне зависимости от национальности, вероисповедания - един.Здесь же на площади развернулись этностаны. Участники праздника не только отведали национальные блюда, но и познакомились с обычаями, бытом и культурой разных народов.В этом году День России отметили сразу на четырех площадках города. Главная цель - продемонстрировать международному сообществу единство, сплоченность и общность жителей региона, по мнению всех участников, была с успехом достигнута.



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