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Сегодня, 11:59

День России в Калмыкии отметили Парадом Дружбы народов


День России в Калмыкии отметили Парадом Дружбы народовКалмыкия прошла в одной колонне вместе со всей Россией. Государственный праздник в степном регионе был отмечен с размахом. Плечом к плечу вместе прошли представители разных национальностей.
Этой дружбе и было посвящено праздничное шествие»Парад Дружбы народов». Его участники прошли от памятника Будды Шакьямуни к культурному комплексу «Пагода Семи дней».

В Калмыкии в мире и согласии проживают представители более девяноста национальностей. В колонне тысячи жителей и гостей республики.

Еще одна добрая традиция этого праздника - торжественная церемония вручения паспортов в День России главный документ из рук главы республики получили 15 юных жителей Калмыкии. Среди них отличники, спортсмены, победители конкурсов, соревнований и олимпиад.

Этот праздник имеет огромное значение для страны и республики, отметила руководитель региональной общественной палаты.

Представители всех национальностей, проживающих в Калмыкии, прошли в едином марше. Казахский культурный центр «Жерлестер» приехали поддержать их земляки из Астраханской области.

Самая многочисленная колонна была у представителей Дагестанской диаспоры.

Участники парада еще раз доказали, что жители Калмыкии, вне зависимости от национальности, вероисповедания - един.

Здесь же на площади развернулись этностаны. Участники праздника не только отведали национальные блюда, но и познакомились с обычаями, бытом и культурой разных народов.

В этом году День России отметили сразу на четырех площадках города. Главная цель - продемонстрировать международному сообществу единство, сплоченность и общность жителей региона, по мнению всех участников, была с успехом достигнута.



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