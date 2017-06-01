На 86 году жизни не стало народного писателя- Николая Яковлевича Бурулова

Калмыкия понесла невосполнимую утрату. На 86 году жизни не стало народного писателя, заслуженного работника культуры России, Почетного гражданина Калмыкии Николая Яковлевича Бурулова. Гражданская панихида состоялась в доме писателя. Проститься с выдающимся земляком пришли все те, кто работал вместе с ним, его друзья и близкие. Светлая память о замечательном человеке, публицисте и журналисте Николае Бурулове навсегда сохранится в наших сердцах. Калмыкия понесла невосполнимую утрату. На 86 году жизни не стало народного писателя, заслуженного работника культуры России, Почетного гражданина Калмыкии Николая Яковлевича Бурулова. Гражданская панихида состоялась в доме писателя. Проститься с выдающимся земляком пришли все те, кто работал вместе с ним, его друзья и близкие. Светлая память о замечательном человеке, публицисте и журналисте Николае Бурулове навсегда сохранится в наших сердцах.



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