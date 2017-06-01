Калмыкия присоединилась к всероссийской акции «Салатовая ленточка». Мероприятие прошло в рамках Года Экологии и Всероссийского детского экологического фестиваля. Организаторами выступили Росприроднадзор и Фонд защиты природы и охраны окружающей среды «Экокультура». Тысяча ленточек и семян будут розданы.



Дети из летних оздоровительных лагерей стали главными участниками Всероссийской экологической акции. У входа в этнохотон им повязали салатовые ленточки и раздали семена. Это своего рода символы фестиваля, олицетворение новой жизни. Ребята могли тут же высадить нигеллу дамасскую из семейства лютиковых, и доказать, что заботиться о природе совсем не трудно.



Сотрудники музея имени Пальмова организовали квест-игру на знание флоры и фауны Калмыкии. При этом все конкурсы и викторины сопровождались рассказами о том, как важно оберегать окружающую среду, любить природу и решать проблемы экологии.



Завершился фестиваль – массовой акцией. На территории этнохотона ребята, как и обещали, высадили полученные семена. Совсем скоро здесь будет целое цветочное поле. Школьник внесли личный вклад в благоустройство и озеленение города, и призвали всех присоединиться к экологическому движению. Калмыкия присоединилась к всероссийской акции «Салатовая ленточка». Мероприятие прошло в рамках Года Экологии и Всероссийского детского экологического фестиваля. Организаторами выступили Росприроднадзор и Фонд защиты природы и охраны окружающей среды «Экокультура». Тысяча ленточек и семян будут розданы.Дети из летних оздоровительных лагерей стали главными участниками Всероссийской экологической акции. У входа в этнохотон им повязали салатовые ленточки и раздали семена. Это своего рода символы фестиваля, олицетворение новой жизни. Ребята могли тут же высадить нигеллу дамасскую из семейства лютиковых, и доказать, что заботиться о природе совсем не трудно.Сотрудники музея имени Пальмова организовали квест-игру на знание флоры и фауны Калмыкии. При этом все конкурсы и викторины сопровождались рассказами о том, как важно оберегать окружающую среду, любить природу и решать проблемы экологии.Завершился фестиваль – массовой акцией. На территории этнохотона ребята, как и обещали, высадили полученные семена. Совсем скоро здесь будет целое цветочное поле. Школьник внесли личный вклад в благоустройство и озеленение города, и призвали всех присоединиться к экологическому движению.



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