ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:08

Калмыкия присоединилась к всероссийской акции «Салатовая ленточка»


Калмыкия присоединилась к всероссийской акции «Салатовая ленточка»Калмыкия присоединилась к всероссийской акции «Салатовая ленточка». Мероприятие прошло в рамках Года Экологии и Всероссийского детского экологического фестиваля. Организаторами выступили Росприроднадзор и Фонд защиты природы и охраны окружающей среды «Экокультура». Тысяча ленточек и семян будут розданы.

Дети из летних оздоровительных лагерей стали главными участниками Всероссийской экологической акции. У входа в этнохотон им повязали салатовые ленточки и раздали семена. Это своего рода символы фестиваля, олицетворение новой жизни. Ребята могли тут же высадить нигеллу дамасскую из семейства лютиковых, и доказать, что заботиться о природе совсем не трудно.

Сотрудники музея имени Пальмова организовали квест-игру на знание флоры и фауны Калмыкии. При этом все конкурсы и викторины сопровождались рассказами о том, как важно оберегать окружающую среду, любить природу и решать проблемы экологии.

Завершился фестиваль – массовой акцией. На территории этнохотона ребята, как и обещали, высадили полученные семена. Совсем скоро здесь будет целое цветочное поле. Школьник внесли личный вклад в благоустройство и озеленение города, и призвали всех присоединиться к экологическому движению.



Другие новости по теме:

  • Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Элисте
  • К Всероссийской акции «Проверь Правознание» присоединилась и Калмыкия
  • Акция «Георгиевская ленточка» стартовала по всей стране
  • Калмыкия присоединилась к Всероссийской тренировке по гражданской обороне
  • Калмыцкий госуниверситет присоединился к Всероссийской акции
  • Совсем скоро в Калмыкии стартует фестиваль тюльпанов
  • Фестиваль тюльпанов в этом году пройдёт в Целинном районе
  • Калмыкия присоединилась к акции "Шлем всему голова"
  • Калмыкия присоединилась к всероссийскому экологическому субботнику
  • Калмыкия – в финале XIII Всероссийской акции «Я – гражданин России»

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июнь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.