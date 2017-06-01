Сеодня жители Калмыкии отмечают День рождения Будды Шакьямуни

Сегодня в день рождения, просветления и ухода в паринирвану Будды Шакьямуни, в Центральном хуруле состоялись праздничные мероприятия. На рассвете монахи даровали всем желающим однодневные обеты Махаяны, которые помогают накопить неисчислимые благие заслуги – буйн. Также верующие приняли участие и в других ритуалах праздника, которые наполнены особым духовным смыслом.



Большой праздничный молебен собрал в хуруле сотни людей. Многие приехали из отдаленных населенных пунктов, чтобы принять участие в мероприятиях, наполненные духовным смыслом. Это - кульминационный день священного месяца Ур Сар, который в этом году отмечается с 26 мая по 25 июня. По словам Шаджин Ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, это время надо посвятить духовной практике. Ну, а заслуги от благих дел увеличиваются в сто тысяч раз. Очень символично, что в этот день жителям Калмыкии в дар преподнесена древняя буддийская танка, на которой изображены три божества долгой жизни.



Этот праздник считается очень важным в буддийской традиции, говорят монахи. Самое главное, отмечают они, применять учение Будды в жизни. Практиковать терпение, настраивать свой ум на позитивный лад. Каждый человек накопит неизмеримое количество заслуг, если в эти особенные дни будет посещать святые места с изображением Будды. Поздравления верующим передал глава республики Алексей Орлов.



Священный месяц Ур Сар – благоприятное время для накопления благой кармы. Пятый год подряд в этот день желающие принимают обет трезвости. Сроки его каждый выбирает сам. Также монахи советуют отказаться от мяса, яиц, рыбы. Ну, а главное от негативных мыслей и поступков.



Самый зрелищный момент - ритуал омовения и освящения большой танки Будды Шакьямуни и совершение обхода вокруг храма. Ну, а фильм, который был продемонстрирован в центральном хуруле, вновь напомнил о трех чудесных событиях из жизни Будды, которые произошли именно в 15 лунный день месяца ур-сар: Рождение, Просветление и уход в Паринирвану. Сегодня в день рождения, просветления и ухода в паринирвану Будды Шакьямуни, в Центральном хуруле состоялись праздничные мероприятия. На рассвете монахи даровали всем желающим однодневные обеты Махаяны, которые помогают накопить неисчислимые благие заслуги – буйн. Также верующие приняли участие и в других ритуалах праздника, которые наполнены особым духовным смыслом.Большой праздничный молебен собрал в хуруле сотни людей. Многие приехали из отдаленных населенных пунктов, чтобы принять участие в мероприятиях, наполненные духовным смыслом. Это - кульминационный день священного месяца Ур Сар, который в этом году отмечается с 26 мая по 25 июня. По словам Шаджин Ламы Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, это время надо посвятить духовной практике. Ну, а заслуги от благих дел увеличиваются в сто тысяч раз. Очень символично, что в этот день жителям Калмыкии в дар преподнесена древняя буддийская танка, на которой изображены три божества долгой жизни.Этот праздник считается очень важным в буддийской традиции, говорят монахи. Самое главное, отмечают они, применять учение Будды в жизни. Практиковать терпение, настраивать свой ум на позитивный лад. Каждый человек накопит неизмеримое количество заслуг, если в эти особенные дни будет посещать святые места с изображением Будды. Поздравления верующим передал глава республики Алексей Орлов.Священный месяц Ур Сар – благоприятное время для накопления благой кармы. Пятый год подряд в этот день желающие принимают обет трезвости. Сроки его каждый выбирает сам. Также монахи советуют отказаться от мяса, яиц, рыбы. Ну, а главное от негативных мыслей и поступков.Самый зрелищный момент - ритуал омовения и освящения большой танки Будды Шакьямуни и совершение обхода вокруг храма. Ну, а фильм, который был продемонстрирован в центральном хуруле, вновь напомнил о трех чудесных событиях из жизни Будды, которые произошли именно в 15 лунный день месяца ур-сар: Рождение, Просветление и уход в Паринирвану.



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