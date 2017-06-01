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Сегодня, 20:30

Завтра в Калмыкии отметят День рождения Будды Шакьямуни


Завтра в Калмыкии отметят День рождения Будды ШакьямуниЗавтра в Калмыкии выходной – День рождения, просветления и ухода в паринирвану Будды Шакьямуни. В Центральном хуруле в 4.30 начнется обряд принятия восьми обетов Махаяны. С 9-ти до 12-ти часов - праздничный молебен. После чего верующих угостят калмыцким чаем и борцоками. В час дня в конференц-зале - показ фильма о жизни Будды Шакьямуни. С 14-ти до 16-ти часов - традиционная поминальная служба. В пять вечера состоится ритуал омовения и освящения большой танки с изображением Будды Шакьямуни и обход вокруг храма.



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