Восемь человек были удалены с ЕГЭ

Восемь человек были удалены с Единого государственного экзамена, а их результаты аннулированы без права пересдачи в этом году, сообщил сегодня министр образования и науки Николай Манцаев на встрече с журналистами. Речь шла об итогах сдачи семи предметов. Были составлены соответствующие акты за использование сотовых телефонов и справочных материалов. Система видеонаблюдения выявила нарушителей и во время экзамена, и по итогам просмотра записей. Министр еще раз обратился с просьбой к выпускникам, не нарушать порядок проведения экзаменов, который повлияет на их будущее. При этом он отметил, что ЕГЭ в школах в этом году пройдет на высоком уровне. Уже завтра – русский язык. Восемь человек были удалены с Единого государственного экзамена, а их результаты аннулированы без права пересдачи в этом году, сообщил сегодня министр образования и науки Николай Манцаев на встрече с журналистами. Речь шла об итогах сдачи семи предметов. Были составлены соответствующие акты за использование сотовых телефонов и справочных материалов. Система видеонаблюдения выявила нарушителей и во время экзамена, и по итогам просмотра записей. Министр еще раз обратился с просьбой к выпускникам, не нарушать порядок проведения экзаменов, который повлияет на их будущее. При этом он отметил, что ЕГЭ в школах в этом году пройдет на высоком уровне. Уже завтра – русский язык.



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