В эти минуты в Элисте продолжается Всероссийский детский фестиваль «Наш музейный экодом» на территории Этнохотона. Сейчас там работает наша съемочная группа и на прямой связи со студией Санджирма Батаева. В эти минуты в Элисте продолжается Всероссийский детский фестиваль «Наш музейный экодом» на территории Этнохотона. Сейчас там работает наша съемочная группа и на прямой связи со студией Санджирма Батаева.



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