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Сегодня, 20:00

В Розенталь пришла вода


В Розенталь пришла водаСегодня в поселке Розенталь Городовиковского района был запущен новый водозабор. После того, как в конце прошлого года вышла из строя старая скважина, обеспечивающая население водой, ситуация сложилась критическая. По распоряжению главы республики бурение новой скважины были выделены средства и республиканского бюджета. И вот сегодня новый водозабор был торжественно запущен.

После того, как в Розенталь 5 лет назад пришла вода, поселок буквально расцвел. Ольга Карпенко рассказывает, все жители сразу оборудовали ванные комнаты, приобрели стиральные машины. К такому комфорту привыкли быстро, и поэтому, когда перед новым годом внезапно вышла из строя старая скважина, ситуация сложилась критическая. Не зная, как скоро будет восстановлено водоснабжение, сельчане даже не стали сажать в этом году огороды. Но ждать пришлось недолго.

За помощью администрация района и сельского муниципального образования обратились к главе республики во время его рабочей поездки в Городовиковский район в феврале этого года. Тогда Алексей Орлов назвал ситуацию вопиющей. По его распоряжению, на бурение новой скважины из республиканского бюджета было выделено больше 3 миллионов рублей, а на ограждение территории еще 870 тысяч из бюджета района. Все работы были проведены в кратчайшие сроки, чтобы с наступлением лета жители поселка Розенталь не остались без воды.

В поселке Розенталь сегодня проживают около 500 человек, здесь есть начальная школа, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры. Большинство сельчан держат личные подсобные хозяйства. Поэтому запуск нового водозабора стал настоящим праздником.

Вторым этапом реконструкции водопроводных сетей в поселке Розенталь станет строительство ограждения нового водозабора.



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