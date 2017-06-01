1 сентября распахнет свои двери Садовская школа

В Садовской средней школе номер 2 завершается капитальный ремонт. Уже 1-го сентября 400 учеников сядут за парты в полностью обновленном здании. И все это – за счет средств из резервного Фонда Президента страны.



Садовская средняя общеобразовательная школа №2 имени Дмитрия МАковкина самая большая в Сарпинском районе. Она рассчитана на 960 человек, пока здесь обучаются 400 детей. На время реконструкции ребята вынуждены были заниматься в школе номер 1. Но вот ремонт, которого ждали со дня постройки здания в 1975-м году, подходит к концу.



Школу практически не узнать. Заменены все 204 окна, 60 дверей. Также полностью поменяли систему отопления, которое теперь здесь автономное. В спортивном зале - современное освещение и обновленный потолок. Ну а самое главное: в сельской школе наконец-то появятся теплые туалеты. Средства на ремонт были выделены из Резервного Фонда Президента России летом 2016-го года.



Кроме того, закуплены новые комплекты мебели для учебных классов. И уже 1-го сентября обновленная школа распахнет свои двери также и для 60 первоклассников. В Садовской средней школе номер 2 завершается капитальный ремонт. Уже 1-го сентября 400 учеников сядут за парты в полностью обновленном здании. И все это – за счет средств из резервного Фонда Президента страны.Садовская средняя общеобразовательная школа №2 имени Дмитрия МАковкина самая большая в Сарпинском районе. Она рассчитана на 960 человек, пока здесь обучаются 400 детей. На время реконструкции ребята вынуждены были заниматься в школе номер 1. Но вот ремонт, которого ждали со дня постройки здания в 1975-м году, подходит к концу.Школу практически не узнать. Заменены все 204 окна, 60 дверей. Также полностью поменяли систему отопления, которое теперь здесь автономное. В спортивном зале - современное освещение и обновленный потолок. Ну а самое главное: в сельской школе наконец-то появятся теплые туалеты. Средства на ремонт были выделены из Резервного Фонда Президента России летом 2016-го года.Кроме того, закуплены новые комплекты мебели для учебных классов. И уже 1-го сентября обновленная школа распахнет свои двери также и для 60 первоклассников.



Смотреть полный выпуск новостей



