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Сегодня, 11:54

1 сентября распахнет свои двери Садовская школа


1 сентября распахнет свои двери Садовская школаВ Садовской средней школе номер 2 завершается капитальный ремонт. Уже 1-го сентября 400 учеников сядут за парты в полностью обновленном здании. И все это – за счет средств из резервного Фонда Президента страны.

Садовская средняя общеобразовательная школа №2 имени Дмитрия МАковкина самая большая в Сарпинском районе. Она рассчитана на 960 человек, пока здесь обучаются 400 детей. На время реконструкции ребята вынуждены были заниматься в школе номер 1. Но вот ремонт, которого ждали со дня постройки здания в 1975-м году, подходит к концу.

Школу практически не узнать. Заменены все 204 окна, 60 дверей. Также полностью поменяли систему отопления, которое теперь здесь автономное. В спортивном зале - современное освещение и обновленный потолок. Ну а самое главное: в сельской школе наконец-то появятся теплые туалеты. Средства на ремонт были выделены из Резервного Фонда Президента России летом 2016-го года.

Кроме того, закуплены новые комплекты мебели для учебных классов. И уже 1-го сентября обновленная школа распахнет свои двери также и для 60 первоклассников.



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