Управление Росприроднадзора провело первое публичное мероприятие по правоприменительной практике

Чтобы сохранить уникальную экосистему нашей степи, что особенно актуально звучит в год экологии, руководство регионального управления Росприроднадзора должно более тесно взаимодействовать с общественными организациями, играющими в Калмыкии особую роль. Об этом с сотрудниками ведомства на первом публичном мероприятии по правоприменительной практике говорил сегодня Глава Калмыкии Алексей Орлов. Такие встречи решено проводить регулярно. Наравне с жёстким надзором и контролем со стороны природоохранного ведомства должна вестись пропагандистская и профилактическая работа с населением. При этом стоит задача – увеличения эффективности деятельности без увеличения расходов.



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