В Элисте состоится Парад Дружбы народов

Парад Дружбы народов России пройдет 12 июня. Сегодня члены республиканского оргкомитета рассказали журналистам о программе праздника. Определены маршрут и время проведения шествия, вопросы обеспечения безопасности, участия в параде национальных культурных центров, общественных объединений, молодежи. Колонны пройдут по центральной Аллее Героев до комплекса «Пагода семи дней». Здесь будут развернуты этностаны национальных диаспор. У элистинцев и гостей столицы будет возможность познакомиться с богатой культурой и бытом народов, проживающих в Калмыкии. Цель акции – объединить представителей всех национальностей, наглядно продемонстрировать международному сообществу единство, сплоченность и общность. Кстати, в этом году праздничные мероприятия будут проходить сразу на четырех площадках города. Парад Дружбы народов России пройдет 12 июня. Сегодня члены республиканского оргкомитета рассказали журналистам о программе праздника. Определены маршрут и время проведения шествия, вопросы обеспечения безопасности, участия в параде национальных культурных центров, общественных объединений, молодежи. Колонны пройдут по центральной Аллее Героев до комплекса «Пагода семи дней». Здесь будут развернуты этностаны национальных диаспор. У элистинцев и гостей столицы будет возможность познакомиться с богатой культурой и бытом народов, проживающих в Калмыкии. Цель акции – объединить представителей всех национальностей, наглядно продемонстрировать международному сообществу единство, сплоченность и общность. Кстати, в этом году праздничные мероприятия будут проходить сразу на четырех площадках города.



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