Семинар аграриев состоялся в Целинном районе

Качественный семенной материал, профессионализм механизаторов и специалистов, внедрение новых технологий, высокая культура земледелия. Это основные темы семинара аграриев, которые собрались в Целинном районе в рамках дня поля. Среди участников - сельхозтоваропроизводители из регионов Юга России. Они смогли узнать о новых сортах и гибридах семян, а также ознакомиться с эффективными средствами защиты растений. Говорили о том, что в условиях засушливого климата селекционеры разрабатывают альтернативные сорта. Кроме того, чтобы избежать потери или снижения урожайности нужно иметь чистые пары. В этом году почти все поля обработаны против сорной растительности. Речь шла и о госреестре, в прошлом году ученые Калмыкии включил в список небывалое количество сортов. Качественный семенной материал, профессионализм механизаторов и специалистов, внедрение новых технологий, высокая культура земледелия. Это основные темы семинара аграриев, которые собрались в Целинном районе в рамках дня поля. Среди участников - сельхозтоваропроизводители из регионов Юга России. Они смогли узнать о новых сортах и гибридах семян, а также ознакомиться с эффективными средствами защиты растений. Говорили о том, что в условиях засушливого климата селекционеры разрабатывают альтернативные сорта. Кроме того, чтобы избежать потери или снижения урожайности нужно иметь чистые пары. В этом году почти все поля обработаны против сорной растительности. Речь шла и о госреестре, в прошлом году ученые Калмыкии включил в список небывалое количество сортов.



Смотреть полный выпуск новостей



