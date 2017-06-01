ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 17:53

Семинар аграриев состоялся в Целинном районе


Семинар аграриев состоялся в Целинном районеКачественный семенной материал, профессионализм механизаторов и специалистов, внедрение новых технологий, высокая культура земледелия. Это основные темы семинара аграриев, которые собрались в Целинном районе в рамках дня поля. Среди участников - сельхозтоваропроизводители из регионов Юга России. Они смогли узнать о новых сортах и гибридах семян, а также ознакомиться с эффективными средствами защиты растений. Говорили о том, что в условиях засушливого климата селекционеры разрабатывают альтернативные сорта. Кроме того, чтобы избежать потери или снижения урожайности нужно иметь чистые пары. В этом году почти все поля обработаны против сорной растительности. Речь шла и о госреестре, в прошлом году ученые Калмыкии включил в список небывалое количество сортов.



Другие новости по теме:

  • День поля отметили в Целинном районе
  • В Сарпинском районе планируют собрать хороший урожай озимых
  • Жаркая страда началась для аграриев Калмыкии
  • В хозяйства Калмыкии приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур
  • Фестиваль тюльпанов в этом году пройдёт в Целинном районе
  • В Октябрьском районе завершают уборку риса
  • В Элисте прошло совещание аграриев
  • В Лаганском районе три КФХ высадят картофель на 120 га земли
  • На полях Целинного района выращена новая зернокормовая культура
  • Жаркая пора для аграриев Калмыкии

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Как Вы считаете, на что, в первую очередь, следует обратить внимание при организации летних лагерей?

    Главное – безопасность
    Особое внимание – полноценному питанию
    Важнее программа досуга детей


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Июнь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.