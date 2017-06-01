«Союз волшебных звуков, чувств и дум», в центральной городской библиотеке имени Пушкина прошла «Литературная ночь». Эстафета, предложенная министерством культуры Нижегородской области, была подхвачена многими регионами и стала Всероссийской акцией. В этом году темой литературной ночи стало творчество Александра Сергеевича Пушкина, чей день рождения отмечается сегодня.



«Литературный бульвар», расположившийся у стен центральной городской библиотеки имени Пушкина, не мог оставить равнодушным никого из прохожих. Жители степной столицы самых разных профессий и званий стремились взять слово у «свободного микрофона». Каждый мог продекламировать стихи своих любимых авторов, но большинство читали произведения принадлежащие перу Солнца русской поэзии.



С творчеством Александра Сергеевича мы знакомимся в раннем детстве, и его произведения остаются с нами на всю жизнь, говорит Валентина Хулхачиева. Она полюбила Пушкина еще в юности.



У каждого возраста свой Пушкин. В рамках «Литературной ночи» маленькие ценители его творчества могли посетить сказочное кафе Золотой петушок», посмотреть мультфильмы в кинозале «По дорогам сказки». Также гостей ждала викторина по крылатым фразам из произведений русской литературы. А все желающие фотографировались с героями Александра Пушкина.



Работала в этот вечер и библиофилармония. Солисты детской вокальной студии «21 век» исполнили для зрителей песни русских композиторов. Среди них и участники проекта ГТРК Калмыкия, детского телевизионного конкурса калмыцкой песни «Теегин Айс», .



Прошло почти два столетия, но творчество Александра Пушкина не забыто. Поэт оставил нам огромное наследие, его произведения и по сей день учат нас добру и великой любви к своему народу, Родине. И состоявшаяся в стенах центральной городской библиотеке «литературная ночь» еще одно тому подтверждение. «Союз волшебных звуков, чувств и дум», в центральной городской библиотеке имени Пушкина прошла «Литературная ночь». Эстафета, предложенная министерством культуры Нижегородской области, была подхвачена многими регионами и стала Всероссийской акцией. В этом году темой литературной ночи стало творчество Александра Сергеевича Пушкина, чей день рождения отмечается сегодня.«Литературный бульвар», расположившийся у стен центральной городской библиотеки имени Пушкина, не мог оставить равнодушным никого из прохожих. Жители степной столицы самых разных профессий и званий стремились взять слово у «свободного микрофона». Каждый мог продекламировать стихи своих любимых авторов, но большинство читали произведения принадлежащие перу Солнца русской поэзии.С творчеством Александра Сергеевича мы знакомимся в раннем детстве, и его произведения остаются с нами на всю жизнь, говорит Валентина Хулхачиева. Она полюбила Пушкина еще в юности.У каждого возраста свой Пушкин. В рамках «Литературной ночи» маленькие ценители его творчества могли посетить сказочное кафе Золотой петушок», посмотреть мультфильмы в кинозале «По дорогам сказки». Также гостей ждала викторина по крылатым фразам из произведений русской литературы. А все желающие фотографировались с героями Александра Пушкина.Работала в этот вечер и библиофилармония. Солисты детской вокальной студии «21 век» исполнили для зрителей песни русских композиторов. Среди них и участники проекта ГТРК Калмыкия, детского телевизионного конкурса калмыцкой песни «Теегин Айс», .Прошло почти два столетия, но творчество Александра Пушкина не забыто. Поэт оставил нам огромное наследие, его произведения и по сей день учат нас добру и великой любви к своему народу, Родине. И состоявшаяся в стенах центральной городской библиотеке «литературная ночь» еще одно тому подтверждение.



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