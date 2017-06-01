Сегодня – День русского языка, он отмечается 6-й год и приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Слова поздравления с этим праздником передал Глава региона Алексей Орлов. Для жителей Калмыкии имя этого великого художника слова особенно значимо и дорого. Поэт посвятил незабываемые строчки степнякам-калмыкам. Убежден, что творческое наследие Александра Сергеевича и в будущем будет служить образцом высоких нравственных ценностей и объединяющим началом духовной жизни российского общества. Сегодня – День русского языка, он отмечается 6-й год и приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Слова поздравления с этим праздником передал Глава региона Алексей Орлов. Для жителей Калмыкии имя этого великого художника слова особенно значимо и дорого. Поэт посвятил незабываемые строчки степнякам-калмыкам. Убежден, что творческое наследие Александра Сергеевича и в будущем будет служить образцом высоких нравственных ценностей и объединяющим началом духовной жизни российского общества.



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