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Вчера, 17:38

В Яшкуле Глава региона вручил ключи от новых квартир


В Яшкуле Глава региона вручил ключи от новых квартирСегодня Глава Калмыкии с рабочим визитом побывал в поселке Яшкуль. С администрацией РМО обсудили социально-экономическое развитие района. Кроме того, Алексей Орлов принял участие сразу в нескольких мероприятиях. Успел пообщаться с детьми в школьных лагерях и порадовал новоселов.

Открытие жилого дома в поселке Яшкуль стало завершающим этапом в рамках реализации программы «переселение из аварийного и ветхого жилья» в Яшкульском районе. Сразу 4 семьи сегодня получили ключи от новеньких квартир. С новосельем сельчан приехали поздравить глава Республики Алексей Орлов и министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Нелли Ткачева.

О ситуации в районе главе республики доложил глава Яшкульского РМО. Доходы по сравнению с 2016 годом увеличили на 125 процентов. По словам Тельмана Хаглышева, с социальном секторе, в частности, по заработной плате, на сегодня задолженности нет.

В сельском хозяйстве тоже есть успехи. Учитывая итоги двух ответственных кампаний, в районе насчитывается около двух миллионов поголовья скота. Действующий убойный цех поставляет в месяц около 15 тонн баранины в Москву.

В этом году район отметит 60-летие со дня образования. Юбилейные мероприятия состоятся в конце сентябре. К этому времени приведут в порядок уличное освещение и дорожное покрытие. Некоторые перемены уже продемонстрировали главе региона. В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» администрация РМО приобрела 9 уличных тренажеров на 300 тысяч рублей. Они установлены во дворе сельского Дома культуры. Кстати, у входа Алексея Орлова встретила местная ребятня. Здесь начали работу лагеря дневного пребывания. Они организованы в 12 образовательных учреждениях.

Состоялась и торжественная сдача в эксплуатацию 4-х квартирного дома по улице Комарова. Он построен в рамках Программы по переселению граждан из аварийного жилья. Сегодня 4 многодетные семьи получили ключи из рук главы республики.

Более 15 лет семья Бусардыковых ждала этого события. У Луизы и Романа трое детей. Ютились в двух комнатах. Заезжают в квартиру с отделкой. В каждой - газовые плиты, 2-контурные автономные печи, электрические, водяные, газовые счетчики, полностью оборудованы ванные комнаты. Во дворе установлена детская площадка, посажены деревья.

Программу по переселению и капитальному ремонту домов в степном регионе курирует Виктор Наранов, член правления национального центра по контролю ЖКХ России. Как он отметил, Калмыкия отмечена на федеральном уровне, по реализации этой программы наряду с Татарстаном, Башкирией и Читинская областью.

Этот дом завершил реализацию программы, касающуюся объектов, признанных аварийными на 1 января 2012-го. Однако, она продолжается. Еще один дом в поселке Яшкуль вошел в реестр будущего года.



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