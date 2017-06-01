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Вчера, 17:37

Новый этап развития медицины в Калмыкии


Новый этап развития медицины в Калмыкииередать электрокардиограмму из любого района республики в Элисту для того, чтобы ее оценили специалисты, теперь возможно за считанные секунду и в круглосуточном режиме. Региональный сосудистый центр пополнился новыми дистанционными электрокардиографами. Также здесь после ремонта открылась палата динамичного наблюдения и РЕНГТГЕНоперационная. Сегодня Глава республики Алексей Орлов посетил региональный сосудистый центр и ознакомился с его деятельностью.

Юрий Жигульский два месяца назад перенес острый инфаркт миокарда. Ему срочно провели стентирование сосудов сердца. Проще говоря, при помощи небольшой спирали был восстановлен их просвет. На базе регионального сосудистого центра врачи ежедневно выполняют подобные процедуры.

С открытия центра в 2014-м году здесь проведено уже более полутора тысяч коронографий, 324 стентирования сосудов сердца. В этом году запланирован прием еще одной тысячи двухсот пятидесяти пациентов. Как рассказала главе региона Алексею Орлову руководитель центра Светлана Насунова, учреждение непрерывно развивается. В этом году приобрели систему «ТелеЭКГ» для дистанционного консультирования электрокардиограммы. 121 аппарат был отправлен на все станции скорой помощи, в центральные районные больницы и фельдшерско-акушерские пункты.

С помощью системы «ТелеЭКГ» уже проконсультировано 500 пациентов, патологии выявлены почти у половины. 63 были срочно госпитализированы в ресбольницу. Недавно в сосудистом центре завершился ремонт. Теперь бывшая рентгеноперационная с подсобными помещениями превратилась в полноценное отделение с кабинетом для дистанционного ЭКГ-консультирования и палатой динамического наблюдения за больными.

Также в центре помимо диагностических процедур сегодня выполняются и операции внутри сосудов сердца, головного мозга, сонных и периферических артерий. Ознакомившись с деятельностью центра, Алексей Орлов, сделал вывод, что 1000 человек в год это еще не предел для учреждения.

Глава республики подарил центру сплит-систему и необходимую мебель. С вводом нового отделения республиканская больница сделала значительный шаг вперед в части оказания высокотехнологичной помощи больным. Новая аппаратура может быть использована не только для оперативного лечения всех видов сосудистой патологии, но и внедрения новейших методов лечения опухолей различной локализации.



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