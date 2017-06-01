В республике стартовала оздоровительная кампания

Сегодня стартовала оздоровительная кампания. Официальное открытие лагерей при школах 7-го июня. Всего их 116 по республике. Кроме того, дети смогут отдохнуть в 5-ти сезонных здравницах, и в пансионате Сюмин Булг. Они начнут работу с четверга. По данным профильного ведомства, планируется охватить кампанией свыше 12 тысяч учащихся. Кроме того, сейчас в министерстве определяются списки тех, кто проведет часть каникул в российских детских центрах. И в этом году не будет работать Лесная сказка в Яшалтинском районе. Там ведется капремонт. Сегодня стартовала оздоровительная кампания. Официальное открытие лагерей при школах 7-го июня. Всего их 116 по республике. Кроме того, дети смогут отдохнуть в 5-ти сезонных здравницах, и в пансионате Сюмин Булг. Они начнут работу с четверга. По данным профильного ведомства, планируется охватить кампанией свыше 12 тысяч учащихся. Кроме того, сейчас в министерстве определяются списки тех, кто проведет часть каникул в российских детских центрах. И в этом году не будет работать Лесная сказка в Яшалтинском районе. Там ведется капремонт.



Смотреть полный выпуск новостей



