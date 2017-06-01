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Вчера, 11:44

О калмыцких книгохранителях и «обители чтения»


О калмыцких книгохранителях и «обители чтения»В этом году исполняется полвека, с того дня, как национальной библиотеке было присвоено имя писателя и общественного деятеля Калмыкии Антона Амур-Санана. Кроме того, в стенах заведения началась подготовка к 60-летнему юбилею библиотеки, который будут отмечать в следующем году. О калмыцких книгохранителях и «обители чтения» - в материале Зои Бармагнановой.

Галина Сармашева более 35 лет заботиться о переплете книг. И почти двадцать лет работает заведующей абонементом. За каждой единицей литературы нужно ухаживать как за ребенком. «Если не следить за состоянием изданий, детям нечего будет читать», говорит библиотекарь.

Ежегодно библиотека обслуживает более 35 тысяч читателей. Среди них люди разного социального статуса, возраста и художественных вкусов. К примеру, книголюб Виктор Панкратов предпочитает современную российскую литературу. В век цифровых технологий он не спешит вторгаться в интернет-среду.

Мало кто знает, но уже 6 лет в стенах библиотеки проводится так называемый «БукКроссинг». Любой желающий может принести и оставить книгу, а другой - прийти и взять ее без записи.

В свои 7 лет Юрий Шуров предпочитает исторические издания. Знакомиться с книгой любит в гостиной семейного чтения, которая открыта для самых маленьких посетителей. Любовь к литературе мальчику привилА бабушка. «Несмотря на сложные времена, говорит Валентина Шурова, в их семье чтению по-прежнему посвящают все свободное время».

А вот студенты, научные деятели и эрудиты предпочитают электронный каталог. Сегодня он содержит более 140 тысяч библиографических записей. В читальном зале по гуманитарным наукам недавно открылся доступ к ресурсам Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге. Здесь можно найти документы, подписанные Петром Первым или ознакомится с ручной печатью 1551 года.

Сегодня библиотека участвует и в федеральных проектах. Таких как, сводный каталог библиотек России и электронных ресурсов.

Библиотечный фонд насчитывает более восьмисот тысяч экземпляров документов. Но среди всего многообразия книг на полках не хватает современной прозы. Этот жанр на протяжении многих лет остается популярным среди калмыцких читателей. Потому уверены специалисты, как бы далеко не шагнули вперед компьютерные технологии, сохранение культурного документального наследия останется на плечах книгохранителей.



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