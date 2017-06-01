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У хлеборобов впереди – уборочная страда





У хлеборобов республики предстоит горячая пора- жатва зерновых. Она начнется в конце июня. Свой весомый вклад в общий каравай готовы внести СПК «Новая Победа» и КФХ Сергиенко, где накануне побывал премьер Игорь Зотов. Сейчас механизаторы готовят технику на поля, где колосится яровой ячмень и озимая пшеница.



Это поля крестьянско-фермерского хозяйства «Сергиенко». Здесь площадь засеянного ярового ячменя занимает почти пятьсот гектаров. Озимой пшеницы - свыше четырех тысяч. По словам главы КФХ Александра Сергиенко, состояние зерновых удовлетворительное, хотя в прошлом году всходы выглядели гораздо лучше. Но всему этому противостоят погодные условия.



Хлеборобы уповают на небесную канцелярию, надеются, что в эти дни не будет дождей. А вот легкий ветерок и жара только порадуют, колос наливается и доходит до кондиции. Обильные весенние осадки в достаточной мере зарядили почву влагой.



Фермеры надеются, что в оставшиеся до уборки дни колосья пшеницы все же наберут достаточный вес и клейковину. Несмотря ни на что, уверены хлеборобы Яшалтинского района, план они выполнят. Хотя вслух об этом говорить накануне уборочной страды в их среде не принято. Боятся сглазить. В прошлом году яшалтинцы стали лидером по сбору урожая зерновых. Тогда было намолочено 149 тысяч тонн. Кстати, даже в советские времена было значительно меньше.



Сейчас механизаторы хозяйства готовят технику к предстоящей жатве. Главная проблема, с которыми они сталкиваются – высокая цена запчастей. В автопарке зерноуборочные комбайны не только отечественного, но и импортного производства, которые эксплуатируются не один год.



Свой вклад в общий каравай района готовы внести и земледельцы СПК «Новая Победа», где также побывал председатель правительства Игорь Зотов. Здесь далеко не загадывают, но реализация мероприятий, направленных на повышения плодородия, говорит руководитель хозяйства Виталий Батыров, позволят получить неплохой урожай.



Между тем, настоящий яблоневый сад разбил в степи руководитель хозяйства Виталий Батыров. Это не только зимние, но и летние сорта. Порядка 16-ти гектаров занимает площадь фруктовых деревьев. Ну, а первые сочные плоды появятся на прилавках торговых точек уже в следующем году.



Также здесь организован питомник на 15 тысячи саженцев, который предлагает ценные сорта яблони, груши, вишни, черешни, сливы. Оборудование для проведения капельного орошения уже приобретено. Со временем здесь будет построено плодохранилище. На все это Виталий Батырев потратил около семи миллионов рублей собственных средств. На этот проект предусмотрена и государственная поддержка.



По словам Батырова, задача - максимально насытить рынок степного региона экологически чистыми фруктами, причем в широком ассортименте. Это даст возможность смело конкурировать с импортными производителями. Реализация проекта, безусловно, оживит экономику района. Местная казна получит дополнительный доход, появятся новые рабочие места. На постоянной основе здесь трудятся 20 человек. К тому же впереди - сезонная работа. Председатель Правительства Игорь Зотов пообещал оказать содействие в организации оптовой продажи всей витаминной продукции. Надеется, что калмыцкие яблоки будут пользоваться спросом не только в республике, но и за ее пределами. У хлеборобов республики предстоит горячая пора- жатва зерновых. Она начнется в конце июня. Свой весомый вклад в общий каравай готовы внести СПК «Новая Победа» и КФХ Сергиенко, где накануне побывал премьер Игорь Зотов. Сейчас механизаторы готовят технику на поля, где колосится яровой ячмень и озимая пшеница.Это поля крестьянско-фермерского хозяйства «Сергиенко». Здесь площадь засеянного ярового ячменя занимает почти пятьсот гектаров. Озимой пшеницы - свыше четырех тысяч. По словам главы КФХ Александра Сергиенко, состояние зерновых удовлетворительное, хотя в прошлом году всходы выглядели гораздо лучше. Но всему этому противостоят погодные условия.Хлеборобы уповают на небесную канцелярию, надеются, что в эти дни не будет дождей. А вот легкий ветерок и жара только порадуют, колос наливается и доходит до кондиции. Обильные весенние осадки в достаточной мере зарядили почву влагой.Фермеры надеются, что в оставшиеся до уборки дни колосья пшеницы все же наберут достаточный вес и клейковину. Несмотря ни на что, уверены хлеборобы Яшалтинского района, план они выполнят. Хотя вслух об этом говорить накануне уборочной страды в их среде не принято. Боятся сглазить. В прошлом году яшалтинцы стали лидером по сбору урожая зерновых. Тогда было намолочено 149 тысяч тонн. Кстати, даже в советские времена было значительно меньше.Сейчас механизаторы хозяйства готовят технику к предстоящей жатве. Главная проблема, с которыми они сталкиваются – высокая цена запчастей. В автопарке зерноуборочные комбайны не только отечественного, но и импортного производства, которые эксплуатируются не один год.Свой вклад в общий каравай района готовы внести и земледельцы СПК «Новая Победа», где также побывал председатель правительства Игорь Зотов. Здесь далеко не загадывают, но реализация мероприятий, направленных на повышения плодородия, говорит руководитель хозяйства Виталий Батыров, позволят получить неплохой урожай.Между тем, настоящий яблоневый сад разбил в степи руководитель хозяйства Виталий Батыров. Это не только зимние, но и летние сорта. Порядка 16-ти гектаров занимает площадь фруктовых деревьев. Ну, а первые сочные плоды появятся на прилавках торговых точек уже в следующем году.Также здесь организован питомник на 15 тысячи саженцев, который предлагает ценные сорта яблони, груши, вишни, черешни, сливы. Оборудование для проведения капельного орошения уже приобретено. Со временем здесь будет построено плодохранилище. На все это Виталий Батырев потратил около семи миллионов рублей собственных средств. На этот проект предусмотрена и государственная поддержка.По словам Батырова, задача - максимально насытить рынок степного региона экологически чистыми фруктами, причем в широком ассортименте. Это даст возможность смело конкурировать с импортными производителями. Реализация проекта, безусловно, оживит экономику района. Местная казна получит дополнительный доход, появятся новые рабочие места. На постоянной основе здесь трудятся 20 человек. К тому же впереди - сезонная работа. Председатель Правительства Игорь Зотов пообещал оказать содействие в организации оптовой продажи всей витаминной продукции. Надеется, что калмыцкие яблоки будут пользоваться спросом не только в республике, но и за ее пределами.



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