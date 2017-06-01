Итоговые проверочные работы станут обязательными не только для начальной школы. С нового учебного года проверят знания и у старшеклассников, начиная с 5-го. Об этом сегодня сообщил директор федерального института оценки качества образования Сергей Пономаренко. В подготовке измерительных материалов участвуют и авторы учебников, а потому контрольные работы будут содержать задания школьной программы. Проведение и проверка работ - компетенция местных органов образования.



Институт, созданный чуть более года назад, налаживает связи и с регионами. Визит в Калмыкию в период проведения ЕГЭ, Пономаренко считает важным. По его словам: есть чему поучиться у вас и привнести нечто новое в сферу образования республики. Как раз о возможном тесном сотрудничестве говорили на встрече с Алексеем Орловым. Итоговые проверочные работы станут обязательными не только для начальной школы. С нового учебного года проверят знания и у старшеклассников, начиная с 5-го. Об этом сегодня сообщил директор федерального института оценки качества образования Сергей Пономаренко. В подготовке измерительных материалов участвуют и авторы учебников, а потому контрольные работы будут содержать задания школьной программы. Проведение и проверка работ - компетенция местных органов образования.Институт, созданный чуть более года назад, налаживает связи и с регионами. Визит в Калмыкию в период проведения ЕГЭ, Пономаренко считает важным. По его словам: есть чему поучиться у вас и привнести нечто новое в сферу образования республики. Как раз о возможном тесном сотрудничестве говорили на встрече с Алексеем Орловым.



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